Россия сократила добычу нефти из-за ударов по инфраструктуре и перебоев с "Дружбой", - Reuters
В апреле Россия сократила добычу нефти из-за ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам и портовой инфраструктуре, а также из-за перебоев с транспортировкой сырья.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
По оценкам собеседников агентства, добыча могла снизиться на 300–400 тысяч баррелей в сутки по сравнению со средним уровнем начала года. Это может стать самым большим месячным падением производства в России со времен пандемии COVID-19.
Среди дополнительных причин сокращения называют прекращение поставок сырой нефти по трубопроводу "Дружба", что также повлияло на экспортные возможности.
Энергетический сектор - под давлением атак
Добыча нефти остается ключевым источником доходов российского бюджета, однако инфраструктурные потери все больше затрудняют стабильное производство.
В Reuters отмечают, что некоторое частичное смягчение потерь может обеспечивать рост мировых цен на энергоносители, в частности на фоне геополитической напряженности в других регионах.
Прогнозы ухудшаются
Международное энергетическое агентство снизило прогноз поставок российской нефти на 120 тысяч баррелей в сутки до конца года из-за системных ударов по НПЗ и портовой инфраструктуре.
Также в ведомстве считают, что России будет сложно восстановить или нарастить производство выше уровней начала года из-за повреждений критической инфраструктуры.
