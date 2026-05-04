Масштабные удары по РФ: deep strike поразил НПЗ, корабли и авиабазы. ИНФОГРАФИКА
В апреле 2026 года Силы обороны Украины нанесли удары по НПЗ, портовой инфраструктуре, флоту и ВПК РФ на расстоянии до 1700 км, что привело к масштабным пожарам и потерям.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны РФ.
Удары по нефтяным объектам
- Пожар на НПЗ "Башнефть-Новойл", Уфа (Башкортостан), ~1 400 км. Подтверждено поражение завода с последующим пожаром. Дальность удара составила около 1 400 километров от границы.
- НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", Кстово (Нижегородская обл.), ~800 км. В результате удара по "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтезу" вспыхнул масштабный пожар. Повреждены установки первичной переработки нефти АВТ-6 и АВТ-1, а также установка 19/6, задействованная в производстве нефтяных битумов. Выведены из строя технологическая установка АВТ-2 и установка гидроочистки дизельного топлива ЛЧ-24-7.
- Три удара по НПЗ "Туапсинский", Туапсе (Краснодарский край), ~1 500 км. НПЗ "Туапсинский" подвергся ударам 16, 20 и 28 апреля — наибольшая кратность среди всех целей месяца. Во время первого удара повреждена установка первичной переработки АВТ-12 и резервуары РВС-10000 с возгоранием. После повторного удара подтверждено уничтожение 24 и повреждение 4 резервуаров. После третьего удара снова вспыхнул пожар. Мощность завода – 12 млн тонн в год (4,4% общероссийской переработки). Производит широкий спектр нефтепродуктов стандарта Евро-5, в частности топливо для армии.
- "Новокуйбышевский" НПЗ, Новокуйбышевск (Самарская обл.), ~1 000 км. Для поражения "Новокуйбышевского" НПЗ Силы обороны нанесли удар дальностью около 1 000 км. На стратегическом предприятии мощностью 8,8 млн тонн в год были слышны взрывы, а затем возник пожар.
- Массированная атака на "Сызраньский" НПЗ, Сизрань (Самарская обл.), ~900 км. НПЗ "Сызраньский" был поражён в рамках скоординированной массированной атаки. На предприятии вспыхнул пожар.
- Повреждена установка перегонки на НПЗ "Ярославский", Ярославль (Ярославская область), ~750 км. В результате удара на возник пожар. Подтверждено повреждение установки вакуумной перегонки нефти.
- НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", Орск (Оренбургская обл.), ~1 500 км. После попадания на предприятии возник пожар.
- Удар СБУ по НПЗ "Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез", Пермь (Пермский край), ~1 500 км. Поражена установка АВТ-4 — ключевой узел первичной переработки нефти. Загорелись вакуумная и атмосферная ректификационные колонны, что фактически выводит установку из строя. Также повторно поражена линейная производственно-диспетчерская станция "Пермь", которая поставляет нефть-сырье на тот же НПЗ.
Поражение портовых терминалов и транспортной инфраструктуры
Под ударом оказались ключевые нефтяные хабы РФ, обеспечивающие как экспортные поступления в бюджет агрессора, так и непосредственное удовлетворение потребностей оккупационных войск.
Удары нанесены по следующим портовым терминалам и транспортной инфраструктуре:
- порт "Приморск", Ленинградская обл., ~850 км – подтвержден пожар и повреждение трех резервуаров РВСП-20000 общим объемом 60 000 м³;
- терминал "Усть-Луга Ойл", Ленинградская обл., ~900 км – подтверждено повреждение трех резервуаров "Транснефть-Балтика";
- нефтеналивной терминал "РПК-Высоцк Лукойл-2", Ленинградская обл., ~950 км – подтвержден пожар;
- нефтеперекачивающая станция "Тихорецк" (Краснодарский край), ~300 км – подтвержден пожар;
- нефтяной терминал "Шесхарис", Новороссийск, ~420 км – масштабный пожар в ключевом узле перевалки черноморской нефти.
В свою очередь, нефтебазы в Феодосии, Гвардейском и нефтеперекачивающие станции в Крыму и Краснодарском крае были поражены как элементы тактического снабжения ГСМ для группировок РФ.
- Впервые поражены буровые платформы в Каспийском море. 10 апреля Силы обороны впервые нанесли удар по нефтедобывающей инфраструктуре в открытом море. Поражение буровой платформы в Каспийском море. Поврежденыледостойкие стационарные платформы ЛСП-2 на месторождении им. Грайфера и ЛСП-1 на месторождении им. Корчагина. Объекты расположены примерно в 1 000 километрах от линии боевого столкновения.
29 апреля подразделение ВМС ВС Украины поразило судно, подпадающее под санкции, "MARQUISE" в Черном море – в 210 километрах от Туапсе. Два морских беспилотника-камикадзе (МБЕК) попали в кормовую часть в район винто-рулевой группы и машинного отделения.
Танкер (грузоподъемность более 37 000 тонн, флаг Камеруна) находится под санкциями Украины, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Новой Зеландии и Канады и использовался для незаконной перевозки нефтепродуктов в рамках "теневого флота".
Удары по военно-промышленному комплексу РФ
Силы обороны в апреле нанесли удары по двум заводам на территории агрессора.
- Поражен завод "Стрела", Суземка (Брянская обл.)
Предприятие было поражено 1 апреля. Оно производит комплектующие для крылатых ракет и выполнило более 120 государственных контрактов для нужд ОПК России.
Находится под санкциями Украины.
- Удар по заводу "Атлант Аэро", Таганрог (Ростовская обл.)
19 апреля ВМС ВС Украины нанесли точный удар ракетами "Нептун" по производственному корпусу "Атлант Аэро".
- Завод "Атлант Аэро" под ударом
Завод осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытаний ударно-разведывательных БПЛА "Молния", а также является производителем комплектующих для БПЛА "Орион" — многоцелевого дрона весом около тонны, способного нести до 250 кг полезной нагрузки, в частности управляемые авиабомбы КАБ-20 и ракеты Х-50.
Под ударом Черноморский флот и морская охрана
Апрель ознаменовался последовательным выбиванием корабельного состава ЧФ РФ в Севастополе и Керченском проливе.
19 апреля подразделение ГУР МО Украины "Призраки" вывело из строя два больших десантных корабля непосредственно в Севастопольской бухте: ВДК "Ямал" проекта 775 (1988 г. постройки, грузоподъемность 500 тонн, ориентировочная стоимость более 80 млн долларов) и ВДК "Николай Фильченков" проекта 1171 (1975 г., грузоподъемность 1 000 тонн, стоимость более 70 млн долларов) являются ключевыми средствами морского десантирования и снабжения группировок РФ в Крыму. Оба корабля выведены из строя. Совокупный ущерб превышает 150 млн долларов.
Удары по тем же кораблям повторены 20 и 26 апреля силами СБУ.
- Поражение фрегата проекта 11356Р "Буревестник"
5 апреля два ударных БПЛА поразили фрегат проекта 11356Р "Буревестник" – носитель крылатых ракет "Калибр". Масштабы ущерба уточнялись.
- Комплексная атака: корабль-разведчик "Иван Хурс", учебный центр "Лукомка" и штаб РТР
26 апреля в рамках операции "Альфа" СБУ одновременно поразила корабль радиотехнической разведки, учебный центр Черноморского флота и штаб радиотехнической разведки сил ПВО.
Также поражен МиГ-31 на аэродроме "Бельбек" (потенциальный носитель гиперзвукового "Кинжала") и технико-эксплуатационная часть аэродрома.
- Поврежден патрульный корабль ФСБ проекта 22460
22 апреля подтверждено повреждение боевой рубки корабля Пограничной службы ФСБ в Севастополе.
- Уничтожение катеров "Соболь" и "Грачонок", Керченский пролив
30 апреля ВМС ВС Украины уничтожили патрульный сторожевой катер ФСБ "Соболь" и противодиверсионный катер "Грачонок" в районе Керченского пролива. Противник понес безвозвратные и санитарные потери.
- Силы обороны уничтожили два катера РФ
Оба катера охраняли Керченский мост и выполняли противодиверсионные задачи.
Поражено несколько Су-57 и Су-34, аэродром Шагол (Челябинская обл.)
25 апреля на аэродроме Шагол в Челябинской области РФ Силы беспилотных систем ВСУ поразили два истребителя Су-57, один истребитель-бомбардировщик Су-34 и еще один самолет неустановленной модификации.
Это одна из самых удаленных операций украинских средств deep strike – цели находились на расстоянии около 1 700 км от государственной границы Украины. Кроме того, Урал всегда считался глубоким и надежным тылом РФ. Украина разрушила этот миф.
Скільки винищувачів ми знищили на аеродромах, які зараз є основною проблемою через каби, чи орківські заводи по виробництву ракет і вибухових речовин які також в зоні ураження.