Масштабные удары по РФ: deep strike поразил НПЗ, корабли и авиабазы. ИНФОГРАФИКА

В апреле 2026 года Силы обороны Украины нанесли удары по НПЗ, портовой инфраструктуре, флоту и ВПК РФ на расстоянии до 1700 км, что привело к масштабным пожарам и потерям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары по нефтяным объектам

Пожар на НПЗ "Башнефть-Новойл", Уфа (Башкортостан), ~1 400 км. Подтверждено поражение завода с последующим пожаром. Дальность удара составила около 1 400 километров от границы.

НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", Кстово (Нижегородская обл.), ~800 км. В результате удара по "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтезу" вспыхнул масштабный пожар. Повреждены установки первичной переработки нефти АВТ-6 и АВТ-1, а также установка 19/6, задействованная в производстве нефтяных битумов. Выведены из строя технологическая установка АВТ-2 и установка гидроочистки дизельного топлива ЛЧ-24-7.

Три удара по НПЗ "Туапсинский", Туапсе (Краснодарский край), ~1 500 км. НПЗ "Туапсинский" подвергся ударам 16, 20 и 28 апреля — наибольшая кратность среди всех целей месяца. Во время первого удара повреждена установка первичной переработки АВТ-12 и резервуары РВС-10000 с возгоранием. После повторного удара подтверждено уничтожение 24 и повреждение 4 резервуаров. После третьего удара снова вспыхнул пожар. Мощность завода – 12 млн тонн в год (4,4% общероссийской переработки). Производит широкий спектр нефтепродуктов стандарта Евро-5, в частности топливо для армии.

"Новокуйбышевский" НПЗ, Новокуйбышевск (Самарская обл.), ~1 000 км. Для поражения "Новокуйбышевского" НПЗ Силы обороны нанесли удар дальностью около 1 000 км. На стратегическом предприятии мощностью 8,8 млн тонн в год были слышны взрывы, а затем возник пожар.

Массированная атака на "Сызраньский" НПЗ, Сизрань (Самарская обл.), ~900 км. НПЗ "Сызраньский" был поражён в рамках скоординированной массированной атаки. На предприятии вспыхнул пожар.

Повреждена установка перегонки на НПЗ "Ярославский", Ярославль (Ярославская область), ~750 км. В результате удара на возник пожар. Подтверждено повреждение установки вакуумной перегонки нефти.

НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", Орск (Оренбургская обл.), ~1 500 км. После попадания на предприятии возник пожар.

Удар СБУ по НПЗ "Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез", Пермь (Пермский край), ~1 500 км. Поражена установка АВТ-4 — ключевой узел первичной переработки нефти. Загорелись вакуумная и атмосферная ректификационные колонны, что фактически выводит установку из строя. Также повторно поражена линейная производственно-диспетчерская станция "Пермь", которая поставляет нефть-сырье на тот же НПЗ.

Поражение портовых терминалов и транспортной инфраструктуры

Под ударом оказались ключевые нефтяные хабы РФ, обеспечивающие как экспортные поступления в бюджет агрессора, так и непосредственное удовлетворение потребностей оккупационных войск.

Удары нанесены по следующим портовым терминалам и транспортной инфраструктуре:

порт "Приморск", Ленинградская обл., ~850 км – подтвержден пожар и повреждение трех резервуаров РВСП-20000 общим объемом 60 000 м³;

терминал "Усть-Луга Ойл", Ленинградская обл., ~900 км – подтверждено повреждение трех резервуаров "Транснефть-Балтика";

нефтеналивной терминал "РПК-Высоцк Лукойл-2", Ленинградская обл., ~950 км – подтвержден пожар;

нефтеперекачивающая станция "Тихорецк" (Краснодарский край), ~300 км – подтвержден пожар;

нефтяной терминал "Шесхарис", Новороссийск, ~420 км – масштабный пожар в ключевом узле перевалки черноморской нефти.

В свою очередь, нефтебазы в Феодосии, Гвардейском и нефтеперекачивающие станции в Крыму и Краснодарском крае были поражены как элементы тактического снабжения ГСМ для группировок РФ.

Впервые поражены буровые платформы в Каспийском море. 10 апреля Силы обороны впервые нанесли удар по нефтедобывающей инфраструктуре в открытом море. Поражение буровой платформы в Каспийском море. Поврежденыледостойкие стационарные платформы ЛСП-2 на месторождении им. Грайфера и ЛСП-1 на месторождении им. Корчагина. Объекты расположены примерно в 1 000 километрах от линии боевого столкновения.

29 апреля подразделение ВМС ВС Украины поразило судно, подпадающее под санкции, "MARQUISE" в Черном море – в 210 километрах от Туапсе. Два морских беспилотника-камикадзе (МБЕК) попали в кормовую часть в район винто-рулевой группы и машинного отделения.

Танкер (грузоподъемность более 37 000 тонн, флаг Камеруна) находится под санкциями Украины, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Новой Зеландии и Канады и использовался для незаконной перевозки нефтепродуктов в рамках "теневого флота".

Удары по военно-промышленному комплексу РФ

Силы обороны в апреле нанесли удары по двум заводам на территории агрессора.

Поражен завод "Стрела", Суземка (Брянская обл.)

Предприятие было поражено 1 апреля. Оно производит комплектующие для крылатых ракет и выполнило более 120 государственных контрактов для нужд ОПК России.

Находится под санкциями Украины.

Удар по заводу "Атлант Аэро", Таганрог (Ростовская обл.)

19 апреля ВМС ВС Украины нанесли точный удар ракетами "Нептун" по производственному корпусу "Атлант Аэро".

Завод "Атлант Аэро" под ударом

Завод осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытаний ударно-разведывательных БПЛА "Молния", а также является производителем комплектующих для БПЛА "Орион" — многоцелевого дрона весом около тонны, способного нести до 250 кг полезной нагрузки, в частности управляемые авиабомбы КАБ-20 и ракеты Х-50.

Под ударом Черноморский флот и морская охрана

Апрель ознаменовался последовательным выбиванием корабельного состава ЧФ РФ в Севастополе и Керченском проливе.

19 апреля подразделение ГУР МО Украины "Призраки" вывело из строя два больших десантных корабля непосредственно в Севастопольской бухте: ВДК "Ямал" проекта 775 (1988 г. постройки, грузоподъемность 500 тонн, ориентировочная стоимость более 80 млн долларов) и ВДК "Николай Фильченков" проекта 1171 (1975 г., грузоподъемность 1 000 тонн, стоимость более 70 млн долларов) являются ключевыми средствами морского десантирования и снабжения группировок РФ в Крыму. Оба корабля выведены из строя. Совокупный ущерб превышает 150 млн долларов.

Удары по тем же кораблям повторены 20 и 26 апреля силами СБУ.

Поражение фрегата проекта 11356Р "Буревестник"

5 апреля два ударных БПЛА поразили фрегат проекта 11356Р "Буревестник" – носитель крылатых ракет "Калибр". Масштабы ущерба уточнялись.

Комплексная атака: корабль-разведчик "Иван Хурс", учебный центр "Лукомка" и штаб РТР

26 апреля в рамках операции "Альфа" СБУ одновременно поразила корабль радиотехнической разведки, учебный центр Черноморского флота и штаб радиотехнической разведки сил ПВО.

Также поражен МиГ-31 на аэродроме "Бельбек" (потенциальный носитель гиперзвукового "Кинжала") и технико-эксплуатационная часть аэродрома.

Поврежден патрульный корабль ФСБ проекта 22460

22 апреля подтверждено повреждение боевой рубки корабля Пограничной службы ФСБ в Севастополе.

Уничтожение катеров "Соболь" и "Грачонок", Керченский пролив

30 апреля ВМС ВС Украины уничтожили патрульный сторожевой катер ФСБ "Соболь" и противодиверсионный катер "Грачонок" в районе Керченского пролива. Противник понес безвозвратные и санитарные потери.

Силы обороны уничтожили два катера РФ

Оба катера охраняли Керченский мост и выполняли противодиверсионные задачи.

Поражено несколько Су-57 и Су-34, аэродром Шагол (Челябинская обл.)

25 апреля на аэродроме Шагол в Челябинской области РФ Силы беспилотных систем ВСУ поразили два истребителя Су-57, один истребитель-бомбардировщик Су-34 и еще один самолет неустановленной модификации.

Это одна из самых удаленных операций украинских средств deep strike – цели находились на расстоянии около 1 700 км от государственной границы Украины. Кроме того, Урал всегда считался глубоким и надежным тылом РФ. Украина разрушила этот миф.

