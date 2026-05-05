Атаки Украины по НПЗ обошлись РФ в более чем $7 млрд с начала года, - The Washington Post

В 2026 году Украина нанесла более 20 ударов по нефтяной инфраструктуре РФ, что привело к убыткам на сумму более 7 млрд долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Washington Post.

Серия ударов в конце марта - начале апреля по крупным российским нефтяным терминалам, в частности в Усть-Луге, Приморске на Балтийском море и Новороссийске на Черном море, нанесла России около 2,2 млрд долларов убытков в виде недополученных доходов.

Как отметил руководитель Центра энергетических и климатических исследований Киевской школы экономики Борис Додонов, основным фактором стали многонедельные остановки портовой инфраструктуры и временное сокращение экспортных объемов.

По его словам, дальнейшие удары по нефтеперерабатывающим заводам могут еще больше увеличить потери. В частности, атаки на НПЗ "Роснефти" в Туапсе, вероятно, нанесли настолько серьезные повреждения, что предприятие может потребовать фактического восстановления, стоимость которого оценивается примерно в 5 млрд долларов.

Несмотря на это, доходы России от экспорта нефти выросли из-за повышения мировых цен, вызванного обострением конфликта с Ираном. В марте они составили около 19 млрд долларов против 9,8 млрд в феврале.

По оценкам исследователя Гарвардского университета Крейга Кеннеди, из-за санкционного давления и роста военных расходов России необходима средняя цена на нефть около 115 долларов за баррель, чтобы выполнить бюджетные планы на 2026 год без сокращений.

Кеннеди также отмечает, что атаки на нефтяную инфраструктуру заставили российские компании в апреле сократить добычу примерно на 300-400 тысяч баррелей.

