Кремлю час "прозріти", що війна йде не за планом, - глава МЗС Франції Барро
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає, що російському диктатору Путіну варто "прозріти" та побачити, що війна проти України йде не за планом.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Французький міністр зазначив, що у квітні російські війська були вимушені відступити з українською території площею близько 120 квадратних кілометрів - вперше за останні три роки.
"Російська економіка занурюється в кризу. Настав час для Кремля "прозріти" щодо своєї невдачі і припинити свою невиправдану та руйнівну агресивну війну", - зазначив Барро.
Водночас глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що Росія не змогла дотриматися припинення вогню, ініційованого Україною, навіть протягом 10 хвилин.
"Ніхто не повинен вірити, що Росія коли-небудь серйозно прагнула припинити свою агресивну війну проти України та дотримуватися норм і принципів міжнародного права. Є лише один шлях покласти край цьому кошмару – посилити нашу підтримку України, її оборони, макроекономічної стабільності та стійкості, а також збільшити колективний тиск на агресора, Росію – через подальші санкції, через ще глибшу міжнародну ізоляцію та через остаточну відповідальність і репарації", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
⚠️ Напередодні параду: росія проводить ядерні випробування на полігоні "Кура" на Камчатці з 6 по 10 травня.
В Усть-Камчатському окрузі заборонено перебування людей і техніки.
Востаннє такі випробування проводили в жовтні 2024 року - тоді запускали ракету "Ярс".