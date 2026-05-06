Кремлю час "прозріти", що війна йде не за планом, - глава МЗС Франції Барро

У Франції закликали Путіна прозріти: що відомо?

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає, що російському диктатору Путіну варто "прозріти" та побачити, що війна проти України йде не за планом.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Французький міністр зазначив, що у квітні російські війська були вимушені відступити з українською території площею близько 120 квадратних кілометрів - вперше за останні три роки.

"Російська економіка занурюється в кризу. Настав час для Кремля "прозріти" щодо своєї невдачі і припинити свою невиправдану та руйнівну агресивну війну", - зазначив Барро.

Читайте: Повернення до нормальних відносин з РФ неможливе, - глава МЗС Литви Будріс

Водночас глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що Росія не змогла дотриматися припинення вогню, ініційованого Україною, навіть протягом 10 хвилин.

"Ніхто не повинен вірити, що Росія коли-небудь серйозно прагнула припинити свою агресивну війну проти України та дотримуватися норм і принципів міжнародного права. Є лише один шлях покласти край цьому кошмару – посилити нашу підтримку України, її оборони, макроекономічної стабільності та стійкості, а також збільшити колективний тиск на агресора, Росію – через подальші санкції, через ще глибшу міжнародну ізоляцію та через остаточну відповідальність і репарації", - підсумував він.

Читайте: Франція очікує, що нова влада Угорщини зніме вето на допомогу Україні, - Барро

війна Франція Барро Жан-Ноель Будріс Кястутіс
Топ коментарі
+9
Це ви прозрійте придурки. Скільки можна людоїда і дітовбивцю вмовляти перейти на веретаріанську їжу?
06.05.2026 12:25 Відповісти
+1
Улюблена руснею фраза "надо жіть в рєальності" починає грати новими барвами.
06.05.2026 12:25 Відповісти
+1
ху...ло все ваши заявления и вважания на фуфельнике вертело. если он продолжает войну, значит его пока все устраивает
06.05.2026 12:42 Відповісти
Підкажіть ще їм, надайте план, допомогу. Оце стратегія - сподіваюся що маніяк покається. Вибачте але часом Трамп на вас " сцить" за діло🤬.
06.05.2026 12:23 Відповісти
чому ? Все шо міг 🤡 торчок здав кремлю ...ця окупована українська теріторя компенсує москві все ...а там коли це зеленське чмо залишиться ,після передиху москва попре далі
06.05.2026 12:25 Відповісти
06.05.2026 12:25 Відповісти
Він "прозрів" - ударами по мирному населенню України
06.05.2026 12:25 Відповісти
06.05.2026 12:25 Відповісти
А ось і відповідь:

⚠️ Напередодні параду: росія проводить ядерні випробування на полігоні "Кура" на Камчатці з 6 по 10 травня.

В Усть-Камчатському окрузі заборонено перебування людей і техніки.

Востаннє такі випробування проводили в жовтні 2024 року - тоді запускали ракету "Ярс".
06.05.2026 12:30 Відповісти
Ще один знаток російскіх планів, якій Єдиний марафон надивився. Вона вже 12 ркоів "занурюється в кризу". Ще з 2014.
06.05.2026 12:41 Відповісти
06.05.2026 12:42 Відповісти
А що не так? Київ за три дня Зельоні не виконали, то Пуйло увімкнув довготривалий план, на виснаження. Україну обкрадають, як в останні дні, мотивацію до спротиву знищують, з партнерами обсираються, оборонку обвішують фейковими досягненнями. Що не так для Пуйла?
06.05.2026 12:48 Відповісти
Парад без курсантів і бронетехніки, зате з антидроновими сітками на площі.
06.05.2026 12:53 Відповісти
Ні, не прозріють. Путін прозріє лише в гробу.....
06.05.2026 13:27 Відповісти
...заметил через микроскоп....
06.05.2026 14:50 Відповісти
Это вам надо прозревать придурки импотентные
06.05.2026 15:16 Відповісти
 
 