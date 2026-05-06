Кремлю час "прозріти", що війна йде не за планом, - глава МЗС Франції Барро

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає, що російському диктатору Путіну варто "прозріти" та побачити, що війна проти України йде не за планом.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Французький міністр зазначив, що у квітні російські війська були вимушені відступити з українською території площею близько 120 квадратних кілометрів - вперше за останні три роки.

"Російська економіка занурюється в кризу. Настав час для Кремля "прозріти" щодо своєї невдачі і припинити свою невиправдану та руйнівну агресивну війну", - зазначив Барро.

Водночас глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що Росія не змогла дотриматися припинення вогню, ініційованого Україною, навіть протягом 10 хвилин.

"Ніхто не повинен вірити, що Росія коли-небудь серйозно прагнула припинити свою агресивну війну проти України та дотримуватися норм і принципів міжнародного права. Є лише один шлях покласти край цьому кошмару – посилити нашу підтримку України, її оборони, макроекономічної стабільності та стійкості, а також збільшити колективний тиск на агресора, Росію – через подальші санкції, через ще глибшу міжнародну ізоляцію та через остаточну відповідальність і репарації", - підсумував він.

