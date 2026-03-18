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Новини Відносини Євросоюзу та Росії
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Повернення до нормальних відносин з РФ неможливе, - глава МЗС Литви Будріс

У ЄС вважають, що повернення до нормальних відносин з РФ неможливе

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс вважає, що повернення до нормальних відносин з Росією наразі неможливе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

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Подробиці

"Повернення до нормальної співпраці з Росією неможливе. Санкції мають бути збережені та посилені, необхідно домогтися притягнення до відповідальності за воєнні злочини, а також зберегти дипломатичну ізоляцію Росії", - наголосив міністр.

Будріс зазначив, що питання безпеки Європи вирішується в Україні.

Він також закликав до стійкої та довгострокової підтримки України, зокрема до зусиль з посилення її переговорної позиції, розблокування запланованого кредиту Євросоюзу на 90 мільярдів євро та посилення тиску на Росію через 20-й пакет санкцій.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше прем’єр Бельгії де Вевер закликав ЄС до переговорів з Росією.

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Автор: 

Литва (2698) росія (70552) Євросоюз (15290) Будріс Кястутіс (55)
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