Повернення до нормальних відносин з РФ неможливе, - глава МЗС Литви Будріс
Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс вважає, що повернення до нормальних відносин з Росією наразі неможливе.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
Подробиці
"Повернення до нормальної співпраці з Росією неможливе. Санкції мають бути збережені та посилені, необхідно домогтися притягнення до відповідальності за воєнні злочини, а також зберегти дипломатичну ізоляцію Росії", - наголосив міністр.
Будріс зазначив, що питання безпеки Європи вирішується в Україні.
Він також закликав до стійкої та довгострокової підтримки України, зокрема до зусиль з посилення її переговорної позиції, розблокування запланованого кредиту Євросоюзу на 90 мільярдів євро та посилення тиску на Росію через 20-й пакет санкцій.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше прем’єр Бельгії де Вевер закликав ЄС до переговорів з Росією.
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