Торгівля між Євросоюзом і Росією обвалилася до історичного мінімуму, – розвідка. ІНФОГРАФІКА

Товарообіг між Європейським Союзом та Росією наприкінці 2025 року впав до найнижчих показників за всю історію спостережень.

Як ідеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки України, порівняно з четвертим кварталом 2021 року взаємна торгівля скоротилася в 5,4 раза, або приблизно на 81,5%.

Торгівля ЄС і Росії

Як повідомляється, за період із першого кварталу 2022 року по четвертий квартал 2025 року експорт Євросоюзу до РФ зменшився на 61%, тоді як імпорт із Росії обвалився на 90%.

Частка Росії в структурі зовнішніх поставок Євросоюзу скоротилася з 3,2% до 1,2%, а в імпорті – з 9,2% до 1%.

"Європа наразі фіксує стійкий профіцит у торгівлі з РФ. У четвертому кварталі 2025 року позитивне сальдо для ЄС становило 1,5 млрд євро. Для порівняння, у другому кварталі 2022 року дефіцит Євросоюзу лише за енергоносіями сягав пікових 42,7 млрд євро. До кінця 2025 року цей показник скоротився до 3,3 млрд євро – наслідок нафтового ембарго, різкого зменшення поставок російського газу та зниження цін на енергоресурси", – розповіли в розвідці.

Що купує Росія

Нразі торгівля між сторонами зберігається лише за вузьким переліком позицій.

Так, Росія отримує з ЄС фармацевтичну продукцію, окремі види машинобудівної продукції та пластмаси – товари, що або підпадають під гуманітарні винятки, або поки не включені до санкційних списків.

"Переорієнтація на альтернативні ринки не компенсує втрати європейського напрямку ані за якістю партнерств, ані за обсягами капіталу та технологічної кооперації. У стратегічній перспективі це означає для Росії поглиблення структурної ізоляції та зростання залежності від обмеженого кола країн, що не замінює повноцінної інтеграції у глобальну економіку", – зазначили в розвідці.

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Раніше повідомлялося, що товарообіг між Китаєм і Росією у 2025 році зменшився після рекордних показників 2024 року – це перше падіння за останні п'ять років. Загальний обсяг торгівлі становив 1,63 трлн юанів ($234 млрд).

Також повідомлялося, що за січень-листопад минулого року Китай зменшив закупівлі російської нафти на 7,6%, до 91,5 млн тонн, при цьому в грошовому вираженні експорт змешився на 20% через падіння цін і знижки. Імпорт Китаєм нафтопродуктів скоротився на 3% за легкими дистилятами і на 33% – за важкими. При цьому в грошах поставки обвалилися на 33% і 40% відповідно.

До того стало відомо, що поставки товарів із Китаю до країн Європейського Союзу за 10 років збільшилися вдвічі. Так, із 2014 до 2024 року імпорт із Китаю зріс на 101,9%, а поставки з ЄС до Китаю – на 47%.