Товарообіг між Росією та Китаєм впав вперше за останні 5 років, ‒ Reuters

Товарообіг між Китаєм і Росією у 2025 році зменшився після рекордних показників 2024 року ‒ це перше падіння за останні п’ять років.

Загальний обсяг торгівлі становив 1,63 трлн юанів ($234 млрд), повідомляє Reuters з посиланням на дані китайської митниці.

Скорочення пояснюється зниженням попиту на китайські автомобілі в Росії та здешевленням російської сирої нафти, яку імпортує Китай.

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Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Пекін фактично став для Москви економічною опорою, продовжуючи закуповувати російську нафту, газ і вугілля, а також постачаючи широкий спектр товарів ‒ від електроніки до автомобілів.

Однак у 2025 році двостороння торгівля в юанях скоротилася на 6,5% від рекордних 1,74 трлн юанів у 2024-му. Останній подібний спад фіксували у 2020 році через пандемійні обмеження.

Китайський експорт до РФ зменшився на 9,9%, імпорт із Росії ‒ на 3,4%. У доларовому вимірі двосторонній товарообіг становив $228,1 млрд ‒ на 6,9% менше, ніж роком раніше. Водночас у грудні зафіксували короткостроковий ріст: експорт Китаю до Росії збільшився на 2,2%, а імпорт ‒ на 17,1%.

Попередні дані свідчать, що у січні-листопаді 2025 року імпорт до Китаю російської сирої нафти впав на 19,6%, до 328,5 млрд юанів, що пов’язано зі зниженням світових цін на нафту.

Додатково на торгівлю вплинуло те, що Москва підвищила мита на китайські автомобілі: за даними Китайської асоціації легкових авто, постачання машин з Китаю до РФ зменшилося на 46% за 11 місяців року.

Як повідомлялося, Пекін 14 січня оприлюднив статистику, яка свідчить про суттєве зростання експорту у 2025 році та рекордний торговельний профіцит, що перевищив $1 трлн. Китайські компанії готуються до того, що адміністрація Дональда Трампа й надалі посилюватиме тиск на китайську промисловість.

Здатність Пекіна витримувати нове загострення тарифної політики США після повернення Трампа до Білого дому торік у січні стимулювала китайський бізнес активніше розширювати присутність на ринках Південно-Східної Азії, Африки та Латинської Америки, щоб мінімізувати наслідки американських мит.