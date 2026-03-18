Возвращение к нормальным отношениям с РФ невозможно, - глава МИД Литвы Будрис

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис считает, что возвращение к нормальным отношениям с Россией в настоящее время невозможно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Возвращение к нормальному сотрудничеству с Россией невозможно. Санкции должны быть сохранены и усилены, необходимо добиться привлечения к ответственности за военные преступления, а также сохранить дипломатическую изоляцию России", — подчеркнул министр.

Будрис отметил, что вопрос безопасности Европы решается в Украине.

Он также призвал к устойчивой и долгосрочной поддержке Украины, в частности к усилиям по укреплению ее переговорной позиции, разблокированию запланированного кредита Евросоюза на 90 миллиардов евро и усилению давления на Россию через 20-й пакет санкций.

Что предшествовало?

Напомним, ранее премьер Бельгии де Вевер призвал ЕС к переговорам с Россией.

