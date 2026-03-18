Возвращение к нормальным отношениям с РФ невозможно, - глава МИД Литвы Будрис

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис считает, что возвращение к нормальным отношениям с Россией в настоящее время невозможно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

"Возвращение к нормальному сотрудничеству с Россией невозможно. Санкции должны быть сохранены и усилены, необходимо добиться привлечения к ответственности за военные преступления, а также сохранить дипломатическую изоляцию России", — подчеркнул министр.

Будрис отметил, что вопрос безопасности Европы решается в Украине.

Он также призвал к устойчивой и долгосрочной поддержке Украины, в частности к усилиям по укреплению ее переговорной позиции, разблокированию запланированного кредита Евросоюза на 90 миллиардов евро и усилению давления на Россию через 20-й пакет санкций.

Напомним, ранее премьер Бельгии де Вевер призвал ЕС к переговорам с Россией.

Литва (2670) россия (96886) Евросоюз (17840) Будрис Кястутис (47)
Якщо прийде Горбачов-2,проведе Перебудову,то всяке можливе...
18.03.2026 16:24 Ответить
А якщо прийде Медведев 2?
18.03.2026 17:36 Ответить
По аналогії з рад.історією,хрущов-2.
18.03.2026 17:48 Ответить
Другої окупації, московитами країн Балтії, сподіваємося, що не відбудеться у 21 столітті!! Мабуть, мешканці країн Балтії достатньо навчені своїми родичами, що загинули у концТаборах совдепії - ГУЛАГу, КардЛАГу та АЛЖИРУ!!!
18.03.2026 16:30 Ответить
З РФ?! Та в жодному разі! Хіба що з окремими малими державами на руїнах кацапстану! Мені жаль тих політиків,які це не розуміють( або вдають,що не розуміють)!
18.03.2026 16:40 Ответить
...повернення до нормальних відносин з Росією наразі неможливе.
18.03.2026 16:43 Ответить
 
 