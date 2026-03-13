РПЦ в Европе рассматривают как инструмент гибридного влияния России, - ЦПД

В странах Европы всё яснее осознают, что структуры Русской православной церкви могут использоваться Кремлем в качестве инструмента гибридного влияния и деятельности российских спецслужб.

Об этом пишет Центр противодействия дезинформации

Подробности

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил о необходимости ограничить деятельность и влияние российских спецслужб в структурах Православной архиепархии Вильнюса и Литвы Московского патриархата. По его словам, государство должно реагировать на такие риски так же, как проверяет инвесторов, стремящихся получить доступ к стратегическим секторам.

Заявление прозвучало после обнародования литовскими спецслужбами ежегодной оценки национальных угроз, где отмечается, что православные церковные структуры играют заметную роль в распространении идеологических нарративов, продвигаемых российским режимом.

Зарубежные ячейки РПЦ системно используются Кремлем в качестве инструмента влияния. Через них распространяют российскую и антизападную пропаганду, оправдывают агрессию против Украины и формируют сети политического и общественного влияния.

В ряде стран ЕС также фиксировались случаи использования церковных структур для покупки недвижимости вблизи военных баз и объектов критической инфраструктуры, что может использоваться для сбора разведывательной информации. Также фиксировались случаи прямого сотрудничества структур РПЦ с российскими спецслужбами. Именно поэтому деятельность РПЦ в Европе все чаще рассматривается как вопрос национальной безопасности, а не только религии.

