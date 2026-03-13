РУС
В странах Европы всё яснее осознают, что структуры Русской православной церкви могут использоваться Кремлем в качестве инструмента гибридного влияния и деятельности российских спецслужб.

Об этом пишет Центр противодействия дезинформации, сообщает Цензор.НЕТ.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил о необходимости ограничить деятельность и влияние российских спецслужб в структурах Православной архиепархии Вильнюса и Литвы Московского патриархата. По его словам, государство должно реагировать на такие риски так же, как проверяет инвесторов, стремящихся получить доступ к стратегическим секторам.

Заявление прозвучало после обнародования литовскими спецслужбами ежегодной оценки национальных угроз, где отмечается, что православные церковные структуры играют заметную роль в распространении идеологических нарративов, продвигаемых российским режимом.

Зарубежные ячейки РПЦ системно используются Кремлем в качестве инструмента влияния. Через них распространяют российскую и антизападную пропаганду, оправдывают агрессию против Украины и формируют сети политического и общественного влияния.

В ряде стран ЕС также фиксировались случаи использования церковных структур для покупки недвижимости вблизи военных баз и объектов критической инфраструктуры, что может использоваться для сбора разведывательной информации. Также фиксировались случаи прямого сотрудничества структур РПЦ с российскими спецслужбами. Именно поэтому деятельность РПЦ в Европе все чаще рассматривается как вопрос национальной безопасности, а не только религии.

Напомним, ранее мы писали, что РПЦ все активнее используется Кремлем для сакрализации войны против Украины.

Европа (968) Литва (649) пропаганда (468) россия (22491) РПЦ (152) Центр противодействия дезинформации (124)
це потрібно було робити з 2004 р., а робили все навпаки.
13.03.2026 16:02 Ответить
московская псевдоцерковь. по сути подразделение КГБ, помогающее держать московитскую быдломассу в покорном подчинении государству. левославная "церковь" маасковкава петухата
13.03.2026 16:02 Ответить
І що, підрозділи ФСБ під прикриттям РПЦ і далі будуть працювати на територіїї ЄС?
13.03.2026 16:06 Ответить
 
 