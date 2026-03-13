РУС
Оккупанты на Донбассе начали незаконно отбирать жилье у украинцев, - ЦПД

Оккупанты на Донбассе начали незаконно отбирать жилье у украинцев

Оккупационная администрация города Шахтерск в Донецкой области сообщила, что признала "бесхозными" уже более тысячи квартир, из которых 250 якобы перешли в собственность так называемых муниципальных властей. Остальные "бесхозные квартиры" также планируется в ближайшее время конфисковать.

Об этом пишет Центр противодействия дезинформации, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Пропаганда РФ утверждает, что эта недвижимость со временем будет передана "нуждающимся", но реалии на ВОТ свидетельствуют — оккупанты, по крайней мере, не спешат обеспечивать жильем местных жителей, которые лишились его из-за российских обстрелов. Чаще всего жилье на ВОТ получают российские военные или "специалисты" из РФ, — пишут в ЦПД.

Практика конфискации оккупантами "бесхозного" жилья фактически является мародерством, которое российские власти пытаются прикрыть видимостью законности, — отмечают специалисты.

Читайте также: Россия использует "вагнеровцев" на танкерах "теневого" флота, — ЦПД

оккупация (1423) россия (22491) Донецкая область (5760) Центр противодействия дезинформации (124) Горловский район (6) Шахтерск (1)
Як то "почали"? Чекайте...
13.03.2026 15:18 Ответить
у нас ось-ось запрацює та ж технологія......
13.03.2026 15:22 Ответить
Ось-ось не рахується, треба по факту. А то буде як з крахом російської економіки.
13.03.2026 15:24 Ответить
Атабрать і падєліть. Актуально завжди.
13.03.2026 15:20 Ответить
Ну так "браття- буряти"ж жити десь повинні...
13.03.2026 15:23 Ответить
Все як завжди для ЗСУ оренда в краміку від 20000. А от для ''мише братія'' все включено. Їжте не обляпайтесь ''громадяни''.
13.03.2026 15:37 Ответить
Це стандарт: окупували, повбивали, вигнали населення, а тепер заселяють всякими мордвою, бурятами, удмуртами і іншою шушерою, яка не хоче жити на своїх землях, простіше на все готове влізти і з часом все засрати.
13.03.2026 15:54 Ответить
 
 