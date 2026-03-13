Оккупанты на Донбассе начали незаконно отбирать жилье у украинцев, - ЦПД

Оккупационная администрация города Шахтерск в Донецкой области сообщила, что признала "бесхозными" уже более тысячи квартир, из которых 250 якобы перешли в собственность так называемых муниципальных властей. Остальные "бесхозные квартиры" также планируется в ближайшее время конфисковать.

Пропаганда РФ утверждает, что эта недвижимость со временем будет передана "нуждающимся", но реалии на ВОТ свидетельствуют — оккупанты, по крайней мере, не спешат обеспечивать жильем местных жителей, которые лишились его из-за российских обстрелов. Чаще всего жилье на ВОТ получают российские военные или "специалисты" из РФ, — пишут в ЦПД.

Практика конфискации оккупантами "бесхозного" жилья фактически является мародерством, которое российские власти пытаются прикрыть видимостью законности, — отмечают специалисты.

