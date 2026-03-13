УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17569 відвідувачів онлайн
Новини
1 743 11

Окупанти на Донбасі почали незаконно відбирати житло українців, - ЦПД

Окупанти на Донбасі почали незаконно відбирати житло українців

Окупаційна адміністрація міста Шахтарськ на Донеччині повідомила, що визнала "безгосподарними" уже понад тисячу квартир, з яких 250 нібито перейшли у власність так званої муніципальної влади. Решту "безгосподарних квартир" також планують найближчим часом конфіскувати.

Про це пише Центр протидії дезінформації, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Пропаганда РФ стверджує, що ця нерухомість з часом буде передана "нужденним", але реалії на ТОТ свідчать - окупанти щонайменше не поспішають забезпечувати житлом місцевих мешканців, які втратили його через російські обстріли. Найчастіше житло на ТОТ отримують російські військові або "спеціалісти" з РФ, - пишуть у ЦПД.

Практика конфіскації окупантами "безгосподарного" житла фактично є мародерством, яке російська влада намагається прикрити видимістю законності, - зазначають фахівці.

Також читайте: Росія використовує "вагнерівців" на танкерах "тіньового" флоту, - ЦПД

Автор: 

окупація (6947) росія (70484) Донецька область (11352) ЦПД (262) Горлівський район (12) Шахтарськ (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Ну так "браття- буряти"ж жити десь повинні...
показати весь коментар
13.03.2026 15:23 Відповісти
+3
Це стандарт: окупували, повбивали, вигнали населення, а тепер заселяють всякими мордвою, бурятами, удмуртами і іншою шушерою, яка не хоче жити на своїх землях, простіше на все готове влізти і з часом все засрати.
показати весь коментар
13.03.2026 15:54 Відповісти
+3
Технологія відпрацьована в Галичині починаючи з 1939-го року. На аслабанівшуюся жилплощядь кацапоту завозили ешелонами.
показати весь коментар
13.03.2026 16:58 Відповісти

Завантаження...

 
 