Окупанти на Донбасі почали незаконно відбирати житло українців, - ЦПД

Окупаційна адміністрація міста Шахтарськ на Донеччині повідомила, що визнала "безгосподарними" уже понад тисячу квартир, з яких 250 нібито перейшли у власність так званої муніципальної влади. Решту "безгосподарних квартир" також планують найближчим часом конфіскувати.

Про це пише Центр протидії дезінформації, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Пропаганда РФ стверджує, що ця нерухомість з часом буде передана "нужденним", але реалії на ТОТ свідчать - окупанти щонайменше не поспішають забезпечувати житлом місцевих мешканців, які втратили його через російські обстріли. Найчастіше житло на ТОТ отримують російські військові або "спеціалісти" з РФ, - пишуть у ЦПД.

Практика конфіскації окупантами "безгосподарного" житла фактично є мародерством, яке російська влада намагається прикрити видимістю законності, - зазначають фахівці.

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