Кремлю пора "прозреть", что война идет не по плану, – глава МИД Франции Барро

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что российскому диктатору Путину следует "прозреть" и понять, что война против Украины идет не по плану.

Об этом он сообщил в соцсети X.

Французский министр отметил, что в апреле российские войска были вынуждены отступить с украинской территории площадью около 120 квадратных километров — впервые за последние три года.

"Российская экономика погружается в кризис. Настало время для Кремля "прозреть" относительно своего провала и прекратить свою неоправданную и разрушительную агрессивную войну", — отметил Барро.

В то же время глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что Россия не смогла соблюдать прекращение огня, инициированное Украиной, даже в течение 10 минут.

"Никто не должен верить, что Россия когда-либо серьезно стремилась прекратить свою агрессивную войну против Украины и соблюдать нормы и принципы международного права. Есть только один путь положить конец этому кошмару – усилить нашу поддержку Украины, ее обороны, макроэкономической стабильности и устойчивости, а также увеличить коллективное давление на агрессора, Россию – через дальнейшие санкции, через еще более глубокую международную изоляцию и через окончательную ответственность и репарации", – подытожил он.

