Кремлю пора "прозреть", что война идет не по плану, – глава МИД Франции Барро
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что российскому диктатору Путину следует "прозреть" и понять, что война против Украины идет не по плану.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
Французский министр отметил, что в апреле российские войска были вынуждены отступить с украинской территории площадью около 120 квадратных километров — впервые за последние три года.
"Российская экономика погружается в кризис. Настало время для Кремля "прозреть" относительно своего провала и прекратить свою неоправданную и разрушительную агрессивную войну", — отметил Барро.
В то же время глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что Россия не смогла соблюдать прекращение огня, инициированное Украиной, даже в течение 10 минут.
"Никто не должен верить, что Россия когда-либо серьезно стремилась прекратить свою агрессивную войну против Украины и соблюдать нормы и принципы международного права. Есть только один путь положить конец этому кошмару – усилить нашу поддержку Украины, ее обороны, макроэкономической стабильности и устойчивости, а также увеличить коллективное давление на агрессора, Россию – через дальнейшие санкции, через еще более глубокую международную изоляцию и через окончательную ответственность и репарации", – подытожил он.
⚠️ Напередодні параду: росія проводить ядерні випробування на полігоні "Кура" на Камчатці з 6 по 10 травня.
В Усть-Камчатському окрузі заборонено перебування людей і техніки.
Востаннє такі випробування проводили в жовтні 2024 року - тоді запускали ракету "Ярс".