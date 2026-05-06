Кремлю пора "прозреть", что война идет не по плану, – глава МИД Франции Барро

Во Франции призвали Путина прозреть: что известно?

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что российскому диктатору Путину следует "прозреть" и понять, что война против Украины идет не по плану.

Подробности

Французский министр отметил, что в апреле российские войска были вынуждены отступить с украинской территории площадью около 120 квадратных километров — впервые за последние три года.

"Российская экономика погружается в кризис. Настало время для Кремля "прозреть" относительно своего провала и прекратить свою неоправданную и разрушительную агрессивную войну", — отметил Барро.

В то же время глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что Россия не смогла соблюдать прекращение огня, инициированное Украиной, даже в течение 10 минут.

"Никто не должен верить, что Россия когда-либо серьезно стремилась прекратить свою агрессивную войну против Украины и соблюдать нормы и принципы международного права. Есть только один путь положить конец этому кошмару – усилить нашу поддержку Украины, ее обороны, макроэкономической стабильности и устойчивости, а также увеличить коллективное давление на агрессора, Россию – через дальнейшие санкции, через еще более глубокую международную изоляцию и через окончательную ответственность и репарации", – подытожил он.

война (1528) Франция (3705) Барро Жан-Ноэль (80) Будрис Кястутис (51)
Це ви прозрійте придурки. Скільки можна людоїда і дітовбивцю вмовляти перейти на веретаріанську їжу?
Улюблена руснею фраза "надо жіть в рєальності" починає грати новими барвами.
ху...ло все ваши заявления и вважания на фуфельнике вертело. если он продолжает войну, значит его пока все устраивает
Підкажіть ще їм, надайте план, допомогу. Оце стратегія - сподіваюся що маніяк покається. Вибачте але часом Трамп на вас " сцить" за діло🤬.
чому ? Все шо міг 🤡 торчок здав кремлю ...ця окупована українська теріторя компенсує москві все ...а там коли це зеленське чмо залишиться ,після передиху москва попре далі
Він "прозрів" - ударами по мирному населенню України
А ось і відповідь:

⚠️ Напередодні параду: росія проводить ядерні випробування на полігоні "Кура" на Камчатці з 6 по 10 травня.

В Усть-Камчатському окрузі заборонено перебування людей і техніки.

Востаннє такі випробування проводили в жовтні 2024 року - тоді запускали ракету "Ярс".
Ще один знаток російскіх планів, якій Єдиний марафон надивився. Вона вже 12 ркоів "занурюється в кризу". Ще з 2014.
А що не так? Київ за три дня Зельоні не виконали, то Пуйло увімкнув довготривалий план, на виснаження. Україну обкрадають, як в останні дні, мотивацію до спротиву знищують, з партнерами обсираються, оборонку обвішують фейковими досягненнями. Що не так для Пуйла?
Парад без курсантів і бронетехніки, зате з антидроновими сітками на площі.
Ні, не прозріють. Путін прозріє лише в гробу.....
...заметил через микроскоп....
Это вам надо прозревать придурки импотентные
