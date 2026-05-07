Польща не змінює роботу посольства в Києві через погрози РФ

Посольство Польщі в Україні заявило, що не змінюватиме свою роботу попри погрози з боку Росії напередодні 9 травня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це польські дипломати повідомили агентству PAP.

Посольства працюють без змін

У дипмісії пояснили, що працюють у звичайному режимі та не планують жодних змін через заяви з Москви. Там зазначають, що постійно стежать за ситуацією, але наразі підстав для додаткових рішень немає.

"Ми не плануємо жодних змін у діяльності місії", – повідомили у посольстві.

Європейські дипломати не залишать Київ

Схожу позицію озвучили і в Німеччині. Там також не планують евакуйовувати своїх дипломатів із Києва попри погрози Росії.

Європейський Союз теж заявив, що не змінює свою присутність у столиці України. У країнах Європи вважають, що заяви Росії не впливають на їхню роботу в Україні. Дипломати продовжують виконувати свої обов’язки у звичному режимі.

Раніше в МЗС РФ заявили про можливі удари по Україні, якщо Київ атакуватиме Росію 9 травня.

