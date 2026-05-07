Польша не меняет работу посольства в Киеве из-за угроз РФ
Посольство Польши в Украине заявило, что не изменит характер своей работы, несмотря на угрозы со стороны России в преддверии 9 мая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом польские дипломаты сообщили агентству PAP.
Посольства работают без изменений
В дипмиссии пояснили, что работают в обычном режиме и не планируют никаких изменений из-за заявлений из Москвы. Там отмечают, что постоянно следят за ситуацией, но пока оснований для дополнительных решений нет.
"Мы не планируем никаких изменений в деятельности миссии", — сообщили в посольстве.
Европейские дипломаты не покинут Киев
Аналогичную позицию озвучили и в Германии. Там также не планируют эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на угрозы России.
Европейский Союз тоже заявил, что не меняет свое присутствие в столице Украины. В странах Европы считают, что заявления России не влияют на их работу в Украине. Дипломаты продолжают выполнять свои обязанности в обычном режиме.
- Ранее в МИД РФ заявили о возможных ударах по Украине, если Киев атакует Россию 9 мая.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль