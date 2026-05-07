Польша не меняет работу посольства в Киеве из-за угроз РФ

Посольство Польши в Украине заявило, что не изменит характер своей работы, несмотря на угрозы со стороны России в преддверии 9 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом польские дипломаты сообщили агентству PAP.

Посольства работают без изменений

В дипмиссии пояснили, что работают в обычном режиме и не планируют никаких изменений из-за заявлений из Москвы. Там отмечают, что постоянно следят за ситуацией, но пока оснований для дополнительных решений нет.

"Мы не планируем никаких изменений в деятельности миссии", — сообщили в посольстве.

Европейские дипломаты не покинут Киев

Аналогичную позицию озвучили и в Германии. Там также не планируют эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на угрозы России.

Европейский Союз тоже заявил, что не меняет свое присутствие в столице Украины. В странах Европы считают, что заявления России не влияют на их работу в Украине. Дипломаты продолжают выполнять свои обязанности в обычном режиме.

Нічого не буде. Зеля пукне в калюжу та назве це потужним ударом.
07.05.2026 20:03
 
 