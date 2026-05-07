ФРГ не намерена эвакуировать свой дипперсонал из Киева, - МИД

Германия не намерена эвакуировать сотрудников своей дипломатической миссии из Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в комментарии изданию Bloomberg.

"Нет, конечно, нет", - сказал Вадефуль. По его словам, Берлин находится в постоянном контакте со всеми своими посольствами, в том числе и киевским.

Ранее представительница МИД РФ Мария Захарова призвала украинцев и иностранные дипмиссии якобы "серьезно отнестись" к рекомендациям российского Минобороны и покинуть Киев, угрожая возможными ударами в ответ на действия Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС не будет эвакуировать дипломатов из Киева, несмотря на угрозы России

Германия (7491) МИД (7043) россия (97423) угрозы (858) эвакуация (2262) дипломаты (622)
Дякуємо за сміливість!!!
07.05.2026 16:21 Ответить
Дипперсонал це розвідка, а за грошима ЕС потрібен ретельний нагляд!
07.05.2026 16:28 Ответить
Та просто ніхто не вірить, шо кацапи можуть зробити щось сильніше, ніж вони роблять майже кожної ночі. Навіть якщо вони назбирають і надішлють всього більше, це не буде якимось якісним стибком.
07.05.2026 16:48 Ответить
машка з горя нап'ється і на п...і все волосся вимикає.
07.05.2026 17:46 Ответить
 
 