ФРГ не намерена эвакуировать свой дипперсонал из Киева, - МИД

Германия не намерена эвакуировать сотрудников своей дипломатической миссии из Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в комментарии изданию Bloomberg.

"Нет, конечно, нет", - сказал Вадефуль. По его словам, Берлин находится в постоянном контакте со всеми своими посольствами, в том числе и киевским.

Ранее представительница МИД РФ Мария Захарова призвала украинцев и иностранные дипмиссии якобы "серьезно отнестись" к рекомендациям российского Минобороны и покинуть Киев, угрожая возможными ударами в ответ на действия Украины.

