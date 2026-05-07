ФРГ не намерена эвакуировать свой дипперсонал из Киева, - МИД
Германия не намерена эвакуировать сотрудников своей дипломатической миссии из Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в комментарии изданию Bloomberg.
"Нет, конечно, нет", - сказал Вадефуль. По его словам, Берлин находится в постоянном контакте со всеми своими посольствами, в том числе и киевским.
Ранее представительница МИД РФ Мария Захарова призвала украинцев и иностранные дипмиссии якобы "серьезно отнестись" к рекомендациям российского Минобороны и покинуть Киев, угрожая возможными ударами в ответ на действия Украины.
