ФРН не має наміру евакуювати свій дипперсонал з Києва, - МЗС
Німеччина не має наміру евакуювати працівників своєї дипломатичної місії з Києва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це зазначив глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль у коментарі виданню Bloomberg.
"Ні, звичайно, ні", – сказав Вадефуль. За його словами, Берлін перебуває в постійному контакті з усіма своїми посольствами, зокрема й київським.
Раніше представниця МЗС РФ Марія Захарова закликала українців і іноземні дипмісії нібито "серйозно поставитися" до рекомендацій російського Міноборони і залишити Київ, погрожуючи можливими ударами у відповідь на дії України.
