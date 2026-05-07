ФРН не має наміру евакуювати свій дипперсонал з Києва, - МЗС

Німеччина не має наміру евакуювати працівників своєї дипломатичної місії з Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це зазначив глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль у коментарі виданню Bloomberg.

"Ні, звичайно, ні", – сказав Вадефуль. За його словами, Берлін перебуває в постійному контакті з усіма своїми посольствами, зокрема й київським.

Раніше представниця МЗС РФ Марія Захарова закликала українців і іноземні дипмісії нібито "серйозно поставитися" до рекомендацій російського Міноборони і залишити Київ, погрожуючи можливими ударами у відповідь на дії України.

