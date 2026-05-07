ФРН не має наміру евакуювати свій дипперсонал з Києва, - МЗС

Німеччина не має наміру евакуювати працівників своєї дипломатичної місії з Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це зазначив глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль у коментарі виданню Bloomberg.

"Ні, звичайно, ні", – сказав Вадефуль. За його словами, Берлін перебуває в постійному контакті з усіма своїми посольствами, зокрема й київським.

Раніше представниця МЗС РФ Марія Захарова закликала українців і іноземні дипмісії нібито "серйозно поставитися" до рекомендацій російського Міноборони і залишити Київ, погрожуючи можливими ударами у відповідь на дії України.

Дякуємо за сміливість!!!
07.05.2026 16:21 Відповісти
Дипперсонал це розвідка, а за грошима ЕС потрібен ретельний нагляд!
07.05.2026 16:28 Відповісти
Та просто ніхто не вірить, шо кацапи можуть зробити щось сильніше, ніж вони роблять майже кожної ночі. Навіть якщо вони назбирають і надішлють всього більше, це не буде якимось якісним стибком.
07.05.2026 16:48 Відповісти
машка з горя нап'ється і на п...і все волосся вимикає.
07.05.2026 17:46 Відповісти
 
 