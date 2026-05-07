Франция не эвакуирует посольство из Киева, несмотря на угрозы РФ
Франция осудила угрозы России о возможных ударах по центрам принятия решений и иностранным дипломатическим учреждениям в Киеве и заявила, что не планирует эвакуацию своего посольства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства Европы и иностранных дел Франции Паскаля Конфаврьо в ответ на вопрос корреспондента "Укринформа".
Пресс-секретарь подчеркнул, что французская сторона считает заявления Москвы накануне 9 мая неприемлемыми и противоречащими международным обязательствам России. По его словам, посольство Франции в Киеве продолжит работу в обычном режиме.
Париж также призвал Россию отказаться от агрессивной риторики и согласиться на реальное прекращение огня. Франция поддерживает любые инициативы по перемирию как шаг к справедливому миру.
Реакция Европы и позиция по поводу перемирия
Во Франции подчеркнули, что объявленные Россией "перемирия" уже неоднократно нарушались. Также в Париже осудили атаки, которые происходили даже во время режимов тишины, инициированных Украиной.
В понедельник, 11 мая, в Брюсселе запланирован Совет ЕС по иностранным делам. Там государства-члены обсудят дальнейшую поддержку Украины и давление на Россию.
Позиции других стран относительно работы посольств в Киеве
Ранее об аналогичном решении сообщила Польша. Польское посольство в Киеве будет работать в обычном режиме.
Также свою позицию подтвердили:
- Германия — не эвакуирует дипломатов из Киева;
- Европейский Союз также сохранит присутствие в столице Украины;
В МИД РФ заявили о возможных ударах по Украине, если Киев атакует Россию 9 мая.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль