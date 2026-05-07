Франция не эвакуирует посольство из Киева, несмотря на угрозы РФ

Франция осудила угрозы России о возможных ударах по центрам принятия решений и иностранным дипломатическим учреждениям в Киеве и заявила, что не планирует эвакуацию своего посольства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства Европы и иностранных дел Франции Паскаля Конфаврьо в ответ на вопрос корреспондента "Укринформа".

Пресс-секретарь подчеркнул, что французская сторона считает заявления Москвы накануне 9 мая неприемлемыми и противоречащими международным обязательствам России. По его словам, посольство Франции в Киеве продолжит работу в обычном режиме.

Париж также призвал Россию отказаться от агрессивной риторики и согласиться на реальное прекращение огня. Франция поддерживает любые инициативы по перемирию как шаг к справедливому миру.

Реакция Европы и позиция по поводу перемирия

Во Франции подчеркнули, что объявленные Россией "перемирия" уже неоднократно нарушались. Также в Париже осудили атаки, которые происходили даже во время режимов тишины, инициированных Украиной.

В понедельник, 11 мая, в Брюсселе запланирован Совет ЕС по иностранным делам. Там государства-члены обсудят дальнейшую поддержку Украины и давление на Россию.

Позиции других стран относительно работы посольств в Киеве

Ранее об аналогичном решении сообщила Польша. Польское посольство в Киеве будет работать в обычном режиме.

Также свою позицию подтвердили:

Германия — не эвакуирует дипломатов из Киева;

Европейский Союз также сохранит присутствие в столице Украины;

В МИД РФ заявили о возможных ударах по Украине, если Киев атакует Россию 9 мая.

