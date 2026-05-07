РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5467 посетителей онлайн
Новости Угрозы Путина
523 2

Франция не эвакуирует посольство из Киева, несмотря на угрозы РФ

Франция не будет эвакуировать свои посольства из Киева

Франция осудила угрозы России о возможных ударах по центрам принятия решений и иностранным дипломатическим учреждениям в Киеве и заявила, что не планирует эвакуацию своего посольства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства Европы и иностранных дел Франции Паскаля Конфаврьо в ответ на вопрос корреспондента "Укринформа".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Пресс-секретарь подчеркнул, что французская сторона считает заявления Москвы накануне 9 мая неприемлемыми и противоречащими международным обязательствам России. По его словам, посольство Франции в Киеве продолжит работу в обычном режиме.

Париж также призвал Россию отказаться от агрессивной риторики и согласиться на реальное прекращение огня. Франция поддерживает любые инициативы по перемирию как шаг к справедливому миру.

Читайте также: Переговоры с Украиной "не имеют смысла", пока Киев не выведет войска из Донбасса, — Кремль

Реакция Европы и позиция по поводу перемирия

Во Франции подчеркнули, что объявленные Россией "перемирия" уже неоднократно нарушались. Также в Париже осудили атаки, которые происходили даже во время режимов тишины, инициированных Украиной.

В понедельник, 11 мая, в Брюсселе запланирован Совет ЕС по иностранным делам. Там государства-члены обсудят дальнейшую поддержку Украины и давление на Россию.

Читайте: Кремлю пора "прозреть", что война идет не по плану, — глава МИД Франции Барро

Позиции других стран относительно работы посольств в Киеве

Ранее об аналогичном решении сообщила Польша. Польское посольство в Киеве будет работать в обычном режиме.

Также свою позицию подтвердили:

В МИД РФ заявили о возможных ударах по Украине, если Киев атакует Россию 9 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В российской Перми отменили парад к 9 мая на фоне атаки Сил обороны на местный НПЗ

Автор: 

россия (97423) угрозы (858) Франция (3707)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
домовились з зебілом, що він не стане стріляти по москалях
показать весь комментарий
07.05.2026 21:16 Ответить
Можна подумати, що якби не домовились, то Зебіл стріляв би...
показать весь комментарий
07.05.2026 21:46 Ответить
 
 