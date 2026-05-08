Росіяни FPV-дроном атакували авто у Марганці: поранено трьох людей. ФОТОрепортаж

У Марганці Дніпропетровської області російський FPV-дрон вдарив по припаркованому авто, коли в нього сідали люди. Поранення отримали чоловік з інвалідністю, його батько та жінка. Поліцейські евакуювали постраждалих під загрозою повторної атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Національній поліції України.

Удар дроном по припаркованому авто

"7 травня близько 12:44 армія рф спрямувала FPV-дрон по машині, яка була припаркована поблизу пʼятиповерхового житлового будинку у Марганці. У цей момент 75-річний чоловік разом зі знайомими допомагав посадити до автомобіля свого 46-річного сина, який має інвалідність І групи та не пересувається самостійно. До них також підійшла жінка, яка попросила підвезти її", - ідеться в повідомленні.

Саме коли люди сіли до машини, ворог цілеспрямовано поцілив дроном у задню частину автомобіля.

Попри вибух та пожежу людям вдалося самостійно вибратися з понівеченої автівки. Після цього транспортний засіб вигорів вщент.





Допомога поліції

На місце одразу прибув спільний наряд відділення поліції №2 Нікопольського районного управління поліції та співробітники поліції охорони.

Під загрозою повторного удару правоохоронці оперативно оглянули постраждалих.

Внаслідок атаки чоловік з інвалідністю отримав осколкове поранення ноги, його батько — поранення руки та акубаротравму.







Поліцейські самостійно перенесли пораненого чоловіка до службового автомобіля. У цей час над місцем атаки повторно завис ворожий дрон, тому правоохоронці швидко вивезли людей із небезпечної території та попередили місцевих мешканців, аби ті негайно дісталися до укриття.

Пораненого чоловіка доставили до лікарні службовим транспортом, його батька скерували до медзакладу іншим автомобілем. Постраждала жінка самостійно звернулась до лікарні. Усім потерпілим надали необхідну медичну допомогу.