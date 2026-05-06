Рашисти атакували цивільне авто на Сумщині: загинула жінка, поранено чоловіка (оновлено)

Російські війська вранці прицільно атакували дроном цивільне авто у Стецьківському старостаті на Сумщині.

Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Внаслідок ворожого удару загинула пасажирка.

"Водій отримав поранення. Його госпіталізували, медики надають необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Обстріли протягом доби

Протягом 5 травня внаслідок російських обстрілів постраждали 6 цивільних. Є руйнування приватних будинків, пошкодження цивільного транспорту.

  • У Сумській громаді внаслідок удару російського дрона сьогодні зранку по цивільному автомобілю загинула 69-річна жінка. Також постраждав 66-річний водій автомобіля.
  • Крім того, внаслідок атаки ворожих безпілотників протягом доби постраждали 45-річний чоловік та жінки віком 24 і 39 років.
  • У Середино-Будській громаді внаслідок влучання ворожого дрона постраждала 51-річна жінка, внаслідок удару КАБом постраждала 61-річна жінка. Крім того, до медичного закладу звернулась 55-річна жінка, яка постраждала 1 травня від удару дрона по території громади.
  • У Путивльській громаді внаслідок влучання ворожого дрона у вантажівку поранено водія – 63-річного чоловіка.

Протягом доби, з ранку 5 травня до ранку 6 травня 2026 року, російські війська здійснили майже 50 обстрілів по 21 населеному пункту в 9 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами РФ були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Юнаківська
  • Краснопільська
  • Есманьська
  • Зноб-Новгородська
  • Середино-Будська
  • Хутір-Михайлівська
  • Путивльська
  • Великописарівська.

Ворог застосовував FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, приватні житлові будинки, автомобілі;
  • у Великописарівській громаді пошкоджено мотоцикл;
  • у Краснопільській громаді пошкоджено автомобілі;
  • у Путивльській громаді пошкоджено вантажівку;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки;
  • в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок;
  • у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, житлове приміщення;
  • у Свеській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлове приміщення;
  • у Шалигинській громаді знищено приватне домоволодіння;
  • у Березівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Середино-Будській громаді знищено приватний житловий будинок, пошкоджено приватні житлові будинки, приміщення навчального закладу, господарське приміщення, сільськогосподарську техніку, об’єкти цивільної інфраструктури.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 129 людей.

Що передувало?

  • Нагадаємо, за даними Повітряних сил, у ніч на 6 травня 2026 року війська РФ атакували Україну 2 балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області, 1 керованою авіаційною ракетою Х-31 з повітряного простору Курської області, а також 108 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".

по маасквє бити не можна, бо ***** нападе!
показати весь коментар
06.05.2026 09:15 Відповісти
перемир'я та розмови про якісь-там умови з людожерами-сцикунами Півночі - лише на кордонах 2013го року..
показати весь коментар
06.05.2026 09:19 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2026 10:35 Відповісти
А в них маршрутки і авто, потягі і тепловози цілі і не ушкоджені.
показати весь коментар
06.05.2026 10:53 Відповісти
А ми вже 12-у годину в режимі тиші?
показати весь коментар
06.05.2026 11:07 Відповісти
 
 