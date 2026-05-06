Доба на Запоріжжі: через атаки РФ 12 людей загинуло, ще 49 поранені. ФОТО

12 людей загинуло, ще 49 поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Обстріли за добу

Загалом, як зазначається, упродовж доби окупанти завдали 989 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області.

  • Ворог спрямував 2 ракети по Запоріжжю.
  • Війська РФ здійснили 34 авіаційні удари по Запоріжжю, Комишувасі, Зарічному, Малокатеринівці, Мар’ївці, Юрківці, Новоіванівці, Бойковому, Барвинівці, Любицькому, Шевченківському, Різдвянці, Лісному, Одарівці, Оріхову, Омельнику, Верхній Терсі, Копанях, Свободі, Гіркому, Широкому, Червоному Яру, Воздвижівці та Рівному.
  • 690 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Червонодніпровку, Біленьке, Мар’ївку, Новояковлівку, Нагірне, Степногірськ, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Оленокостянтинівку, Прилуки, Добропілля та Нове Запоріжжя.
  • Зафіксовано 8 обстрілів з РСЗВ по Степногірську, Степовому, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйпільському та Воздвижівці.
  • 255 артилерійських ударів прийшлися по Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці, Оленокостянтинівці та Добропіллю.

Наслідки

Надійшло 183 повідомлення про пошкодження житла, закладів освіти, автівок та об’єктів інфраструктури.

Обстріл Запоріжжя

Що передувало?

Напередодні повідомлялося, що РФ атакувала КАБами кілька підприємств у Запоріжжі, відомо 12 загиблих.

Це сумна війна, наших цивільних гине в рази більше, москальня с візгамі радості знімає свої заводи та НПЗ. Ми можемо перемогти тількі психологічно, но це ж треба стріляти по центрам Москви та Пітера, щоб виводити москальню і з зони комфорта. Їм до жопи заводи та НПЗ. Будуть жрать солому та радоваться. Чи знає це наш тупенкій вождь? Якщо знає, то зрадник, якщо не знає - дебіл. Обирайте.
06.05.2026 07:24 Відповісти
Молодець... "Вазьми с полки пирожок...".
Робиш саме те, чого весь час, з 2006 року, з часів виступу Путіна, у Мюнхені, добивається кацапня - "Аставьте нас, с нашими саседями... Ани - саставная часть Саветскава Саюза, такие же, как мы, дикари... Эта наши "внутренние разборки, между сабой"...
06.05.2026 08:05 Відповісти
⚡️Росіяни порушили режим тиші та здійснили низку атак на Україну. Це скасовує «перемирʼя» на 9 травня, - радник міністра оборони Стерненко
06.05.2026 07:36 Відповісти
34 авиаудара!
Ну это конечно результат упорного труда!
06.05.2026 08:22 Відповісти
 
 