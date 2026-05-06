Доба на Запоріжжі: через атаки РФ 12 людей загинуло, ще 49 поранені. ФОТО

12 людей загинуло, ще 49 поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Обстріли за добу

Загалом, як зазначається, упродовж доби окупанти завдали 989 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області.

Ворог спрямував 2 ракети по Запоріжжю.

Війська РФ здійснили 34 авіаційні удари по Запоріжжю, Комишувасі, Зарічному, Малокатеринівці, Мар’ївці, Юрківці, Новоіванівці, Бойковому, Барвинівці, Любицькому, Шевченківському, Різдвянці, Лісному, Одарівці, Оріхову, Омельнику, Верхній Терсі, Копанях, Свободі, Гіркому, Широкому, Червоному Яру, Воздвижівці та Рівному.

690 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Червонодніпровку, Біленьке, Мар’ївку, Новояковлівку, Нагірне, Степногірськ, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Оленокостянтинівку, Прилуки, Добропілля та Нове Запоріжжя.

Зафіксовано 8 обстрілів з РСЗВ по Степногірську, Степовому, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйпільському та Воздвижівці.

255 артилерійських ударів прийшлися по Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці, Оленокостянтинівці та Добропіллю.

Наслідки

Надійшло 183 повідомлення про пошкодження житла, закладів освіти, автівок та об’єктів інфраструктури.

Що передувало?

Напередодні повідомлялося, що РФ атакувала КАБами кілька підприємств у Запоріжжі, відомо 12 загиблих.