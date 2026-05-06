Сутки на Запорожье: в результате атак РФ 12 человек погибли, еще 49 ранены. ФОТО
12 человек погибли, еще 49 получили ранения в результате вражеских атак на Запорожье, Запорожский и Пологовский районы.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы за сутки
В целом, как отмечается, в течение суток оккупанты нанесли 989 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области.
- Враг направил 2 ракеты по Запорожью.
- Войска РФ нанесли 34 авиаудара по Запорожью, Камышевахе, Заречному, Малокатериновке, Марьевке, Юрковке, Новоивановке, Бойково, Барвиновке, Любицкому, Шевченковскому, Рождественке, Лесному, Одаровке, Орехову, Омельнике, Верхней Терсе, Копанях, Свободе, Гирком, Широком, Червоном Яре, Воздвижевке и Ривному.
- 690 БПЛА различной модификации (преимущественно - FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Червоноднепровку, Беленькое, Марьевку, Новояковлевку, Нагорное, Степногорск, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Староукраинку, Святопетровку, Цветково, Варваровку, Оленокстантиновку, Прилуки, Доброполье и Новое Запорожье.
- Зафиксировано 8 обстрелов из РСЗО по Степногорску, Степовому, Лукьяновскому, Малым Щербакам, Гуляйпольскому и Воздвижевке.
- 255 артиллерийских ударов пришлось на Новояковлевку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Староукраинку, Святопетровку, Варваровку, Оленоконстантиновку и Доброполье.
Последствия
Поступило 183 сообщения о повреждении жилья, учебных заведений, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Что предшествовало?
Накануне сообщалось, что РФ атаковала КАБами несколько предприятий в Запорожье, известно о 12 погибших.
Робиш саме те, чого весь час, з 2006 року, з часів виступу Путіна, у Мюнхені, добивається кацапня - "Аставьте нас, с нашими саседями... Ани - саставная часть Саветскава Саюза, такие же, как мы, дикари... Эта наши "внутренние разборки, между сабой"...
