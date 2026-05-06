УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4924 відвідувача онлайн
Новини Результат роботи ППО
1 164 5

РФ атакувала 3 ракетами та 108 БпЛА, знешкоджено 89 дронів, - Повітряні сили

Тисяча вогневих груп НГУ прикривають критичну інфраструктуру

У ніч на 6 травня 2026 року війська РФ атакували Україну 2 балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області, 1 керованою авіаційною ракетою Х-31 з повітряного простору Курської області, а також 108 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Також дивіться: Авіаудар винищувачем МіГ-29 по пункту управління БпЛА противника на Півдні. ВIДЕО

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів "Пародія" на півночі та сході країни.

Наслідки

Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет, 1 керованої авіаційної ракети та 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Також читайте: Війська РФ одразу ж зірвали оголошений Зеленським "режим тиші": під ударами - Харківщина та Запорізька область

Автор: 

обстріл (33815) ракети (4394) дрони (8038) Повітряні сили (3389)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прекрасне та очікуване перемир'я. А члєнограй звісно ж засцить щось робити на кацапський бал сатани 9 травня.
показати весь коментар
06.05.2026 08:17 Відповісти
Подивимось. Думаю не "засцить", але може не по параду, бо там забагато ППО і техніки наче не буде.
показати весь коментар
06.05.2026 08:30 Відповісти
Ні, перемир'я на росії, але з 9 травня, а в нас припинення вогню в ніч на 6 травня. От ми припинили стріляти, а росія ще не перемирилась
показати весь коментар
06.05.2026 08:48 Відповісти
ну, от і подивимося, яка Зєля - красава..
показати весь коментар
06.05.2026 08:56 Відповісти
так ось яке воно вовино перемирья...
показати весь коментар
06.05.2026 09:07 Відповісти
 
 