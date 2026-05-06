РФ атакувала 3 ракетами та 108 БпЛА, знешкоджено 89 дронів, - Повітряні сили

У ніч на 6 травня 2026 року війська РФ атакували Україну 2 балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області, 1 керованою авіаційною ракетою Х-31 з повітряного простору Курської області, а також 108 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Також дивіться: Авіаудар винищувачем МіГ-29 по пункту управління БпЛА противника на Півдні. ВIДЕО

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів "Пародія" на півночі та сході країни.

Наслідки

Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет, 1 керованої авіаційної ракети та 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Також читайте: Війська РФ одразу ж зірвали оголошений Зеленським "режим тиші": під ударами - Харківщина та Запорізька область