РФ атакувала 3 ракетами та 108 БпЛА, знешкоджено 89 дронів, - Повітряні сили
У ніч на 6 травня 2026 року війська РФ атакували Україну 2 балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області, 1 керованою авіаційною ракетою Х-31 з повітряного простору Курської області, а також 108 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів "Пародія" на півночі та сході країни.
Наслідки
Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет, 1 керованої авіаційної ракети та 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.
