Авіаудар винищувачем МіГ-29 по пункту управління БпЛА противника на Півдні. ВIДЕО

Повітряні сили ЗСУ завдали авіаудару по пункту управління БпЛА противника на тимчасово окупованій території на Півдні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ракетний удар здійснив один з екіпажів винищувача МіГ-29МУ1.

У результаті ураження будівля була повністю знищена разом із живою силою противника всередині.

Кадрами бойової роботи поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі.

Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
06.05.2026 00:14 Відповісти
Вот єто движуха ! Вот єто гойда !
06.05.2026 00:48 Відповісти
 
 