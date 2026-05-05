Авіаудар винищувачем МіГ-29 по пункту управління БпЛА противника на Півдні. ВIДЕО

Повітряні сили ЗСУ завдали авіаудару по пункту управління БпЛА противника на тимчасово окупованій території на Півдні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ракетний удар здійснив один з екіпажів винищувача МіГ-29МУ1.

У результаті ураження будівля була повністю знищена разом із живою силою противника всередині.

Кадрами бойової роботи поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі.

