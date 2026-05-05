Авиаудар истребителем МиГ-29 по пункту управления БПЛА противника на юге. ВИДЕО

Воздушные силы ВСУ нанесли авиаудар по пункту управления БПЛА противника на временно оккупированной территории на юге страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ракетный удар нанес один из экипажей истребителя МиГ-29МУ1.

Вследствие поражения здание было полностью уничтожено вместе с живой силой противника внутри.

Кадрами боевой работы поделился один из украинских пилотов в своем Telegram-канале.

