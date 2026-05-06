РФ атаковала 3 ракетами и 108 БПЛА, обезврежено 89 дронов, - Воздушные силы

В ночь на 6 мая 2026 года войска РФ нанесли удар по Украине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области, 1 управляемой авиационной ракетой Х-31 - из воздушного пространства Курской области, а также 108 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Смотрите также: Авиаудар истребителем МиГ-29 по пункту управления БПЛА противника на юге. ВИДЕО

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов-имитаторов "Пародия" на севере и востоке страны.

Последствия

Зафиксировано попадание 2 баллистических ракет, 1 управляемой авиационной ракеты и 9 ударных БПЛА в 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 1 локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве - несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - подчеркивают Воздушные силы.

Читайте также: Войска РФ сразу же сорвали объявленный Зеленским "режим тишины": под ударами - Харьковская и Запорожская области