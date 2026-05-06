РФ атаковала 3 ракетами и 108 БПЛА, обезврежено 89 дронов, - Воздушные силы

Тысяча огневых групп НГУ прикрывают критическую инфраструктуру

В ночь на 6 мая 2026 года войска РФ нанесли удар по Украине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области, 1 управляемой авиационной ракетой Х-31 - из воздушного пространства Курской области, а также 108 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов-имитаторов "Пародия" на севере и востоке страны.

Последствия

Зафиксировано попадание 2 баллистических ракет, 1 управляемой авиационной ракеты и 9 ударных БПЛА в 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 1 локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве - несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - подчеркивают Воздушные силы.

Прекрасне та очікуване перемир'я. А члєнограй звісно ж засцить щось робити на кацапський бал сатани 9 травня.
06.05.2026 08:17 Ответить
Подивимось. Думаю не "засцить", але може не по параду, бо там забагато ППО і техніки наче не буде.
06.05.2026 08:30 Ответить
Ні, перемир'я на росії, але з 9 травня, а в нас припинення вогню в ніч на 6 травня. От ми припинили стріляти, а росія ще не перемирилась
06.05.2026 08:48 Ответить
ну, от і подивимося, яка Зєля - красава..
06.05.2026 08:56 Ответить
так ось яке воно вовино перемирья...
06.05.2026 09:07 Ответить
 
 