Новини Атака на Дніпро
Окупанти вдарили ракетою по Дніпру: 4 людей загинули, є постраждалі

Удар РФ по Дніпру

У Дніпрі внаслідок російського ракетного удару ввечері 5 травня загинули четверо людей, є поранені.

Про це повідомляє ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки атаки РФ

Голова ОВА заявив, що близько восьмої вечора російські війська завдали удару по Дніпру. Унаслідок обстрілу зайнялася пожежа на підприємстві.

16 людей дістали поранень. 4 постраждалих чоловіків – у вкрай важкому стані. Лікарі надають всім необхідну допомогу.

Водночас президент Володимир Зеленський відреагував на останні обстріли по Україні. Він заявив, що відомо про чотирьох загиблих у Дніпрі.

"Це абсолютно цинічний, позбавлений будь-якого військового сенсу терористичний удар. Жодного дня такі російські удари по наших містах і селах не припиняються. Тільки один цей удар забрав уже 12 життів. Увечері російські виродки завдали удару по Дніпру. Станом на зараз відомо, що чотири людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким.

Важливо, щоб Росія була змушена зупинити цю свою війну. Тиша без таких та інших ударів потрібна кожного дня, а не кілька годин десь там на "святкування". Життя треба берегти, і я вдячний усім нашим партнерам, які висловилися на підтримку України й допомагають нам захищати життя", - наголосив глава держави.

В Офісі генпрокурора підтвердили, що окупанти застосували балістичне озброєння. Унаслідок удару спалахнули складські приміщення підприємства.

Обстріли України ввечері 5 травня

Дніпро обстріл Дніпропетровська область Дніпровський район
Кроваве ''перемир'я''. І це невперше. Ті хто стараються вбити якомога більше мирних перед ''перемир'ям'' аж ніяк не думають про мир. Коли це дійде до всіх дебілів?
05.05.2026 22:05 Відповісти
І знов та сама мантра - не треба робити того, чи іншого, бо вони вдарять сильніше! Звідки ви цю маячню тягнете вже 5 рік? Вони бьють так, як тільки можуть, туди, куди можуть і це взагалі ніяк не пов'язано із тим, що робить Україна. Тільки ЗСУ можуть послабити ці удари, а не якась там хєрня у вигляді "правильного поводження".
05.05.2026 22:17 Відповісти
Черговий злочин рашиських варварів ,лише за сьогоднішній день ворог убив у різних містах до тридцяти мирних громадян і десятки поранених. Так що до победобесія буде односторонє перемиря ? навіщо Зелі було щось говорити він не знає з ким має справу, ворог розуміє лише силу.
05.05.2026 21:51 Відповісти
Баран,а не президент."Важливо щоб Росія зупинила цю війну..."Це ти серйозно? ПаРаша ніколи її не зупине,поки її не зупинять.Ти ж казав декілька днів назад що треба посилити ППО Одеси та Дніпра.Ти вже посилив її? Де ж твоя асиметрична відповідь?Твої слова нічого не варті.Балабол
05.05.2026 22:22 Відповісти
Як ти там вчера казав, ішачіна ******? Важливо берегти життя? Ну і як, зберіг?
Тупорила абізяна ніяк не зрозуміє що треба не бикувати на публіку і не трясти кулачком в бік ***** а мовчки і вперто ******* русняву мразь не зважаючи ні на які її хрюкання. Тільки так до них щось може дійти.
05.05.2026 22:33 Відповісти
05.05.2026 22:48 Відповісти
Все, що вийде на червону площу 9 травня повинно згоріти. Разом з кремлем.
06.05.2026 00:03 Відповісти
 
 