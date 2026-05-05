Окупанти вдарили ракетою по Дніпру: 4 людей загинули, є постраждалі
У Дніпрі внаслідок російського ракетного удару ввечері 5 травня загинули четверо людей, є поранені.
Про це повідомляє ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки РФ
Голова ОВА заявив, що близько восьмої вечора російські війська завдали удару по Дніпру. Унаслідок обстрілу зайнялася пожежа на підприємстві.
16 людей дістали поранень. 4 постраждалих чоловіків – у вкрай важкому стані. Лікарі надають всім необхідну допомогу.
Водночас президент Володимир Зеленський відреагував на останні обстріли по Україні. Він заявив, що відомо про чотирьох загиблих у Дніпрі.
"Це абсолютно цинічний, позбавлений будь-якого військового сенсу терористичний удар. Жодного дня такі російські удари по наших містах і селах не припиняються. Тільки один цей удар забрав уже 12 життів. Увечері російські виродки завдали удару по Дніпру. Станом на зараз відомо, що чотири людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким.
Важливо, щоб Росія була змушена зупинити цю свою війну. Тиша без таких та інших ударів потрібна кожного дня, а не кілька годин десь там на "святкування". Життя треба берегти, і я вдячний усім нашим партнерам, які висловилися на підтримку України й допомагають нам захищати життя", - наголосив глава держави.
В Офісі генпрокурора підтвердили, що окупанти застосували балістичне озброєння. Унаслідок удару спалахнули складські приміщення підприємства.
Обстріли України ввечері 5 травня
- Увечері війська РФ також вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю. Унаслідок атаки загинули 12 людей та 37 постраждали.
- Крім того, росіяни скинули на центр Краматорська Донецької області 3 фугасні авіабомби, внаслідок чого щонайменше 5 людей загинули, ще 12 — поранені.
