УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11088 відвідувачів онлайн
Новини Атака на Дніпро
1 394 0

Рашисти вдарили по Дніпру: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та будинки (оновлено)

Атака на Дніпро ввечері 4 травня

Пізно ввечері 4 травня російські загарбники завдали удару по Дніпру. Зафіксовано пошкодження. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо про наслідки?

"Зайнявся приватний будинок. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Ганжа закликав містян залишатися в укриттях через загрозу нових ворожих ударів.

Оновлення

Згодом Ганжа повідомив, що у Дніпрі через ворожу атаку понівечені три приватні будинки. Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури.

Також інфраструктурний об'єкт побитий і у Дніпровському районі. Там виникла пожежа.

Попередньо, минулося без постраждалих.

Атака безпілотників

Нагадаємо, що ввечері 4 травня Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.

Дивіться також: Росія випустила по Дніпру 5 авіаційних ракет, чотири з них вдалося збити, - ПвК "Схід". ВIДЕО

Автор: 

Дніпро (3499) Дніпропетровська область (4964) Дніпровський район (351)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 