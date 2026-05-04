Рашисти вдарили по Дніпру: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та будинки (оновлено)
Пізно ввечері 4 травня російські загарбники завдали удару по Дніпру. Зафіксовано пошкодження.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про наслідки?
"Зайнявся приватний будинок. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Ганжа закликав містян залишатися в укриттях через загрозу нових ворожих ударів.
Оновлення
Згодом Ганжа повідомив, що у Дніпрі через ворожу атаку понівечені три приватні будинки. Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури.
Також інфраструктурний об'єкт побитий і у Дніпровському районі. Там виникла пожежа.
Попередньо, минулося без постраждалих.
Атака безпілотників
Нагадаємо, що ввечері 4 травня Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.
