Рашисти вдарили по Дніпру: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та будинки (оновлено)

Пізно ввечері 4 травня російські загарбники завдали удару по Дніпру. Зафіксовано пошкодження.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про наслідки?

"Зайнявся приватний будинок. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Ганжа закликав містян залишатися в укриттях через загрозу нових ворожих ударів.

Оновлення

Згодом Ганжа повідомив, що у Дніпрі через ворожу атаку понівечені три приватні будинки. Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури.

Також інфраструктурний об'єкт побитий і у Дніпровському районі. Там виникла пожежа.

Попередньо, минулося без постраждалих.

Атака безпілотників

Нагадаємо, що ввечері 4 травня Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.

