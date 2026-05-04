Рашисты ударили по Днепру: поврежден объект критической инфраструктуры и дома (обновлено)

Поздно вечером 4 мая российские захватчики нанесли удар по Днепру. Зафиксированы повреждения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно о последствиях?

"Загорелся частный дом. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

Ганжа призвал горожан оставаться в укрытиях из-за угрозы новых вражеских ударов.

Обновление

Впоследствии Ганжа сообщил, что в Днепре из-за вражеской атаки изуродованы три частных дома. Поврежден объект критической инфраструктуры.

Также инфраструктурный объект поврежден и в Днепровском районе. Там возник пожар.

Предварительно обошлось без пострадавших.

Атака беспилотников

Напомним, что вечером 4 мая Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.

