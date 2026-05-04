Рашисты ударили по Днепру: поврежден объект критической инфраструктуры и дома (обновлено)
Поздно вечером 4 мая российские захватчики нанесли удар по Днепру. Зафиксированы повреждения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно о последствиях?
"Загорелся частный дом. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.
Ганжа призвал горожан оставаться в укрытиях из-за угрозы новых вражеских ударов.
Обновление
Впоследствии Ганжа сообщил, что в Днепре из-за вражеской атаки изуродованы три частных дома. Поврежден объект критической инфраструктуры.
Также инфраструктурный объект поврежден и в Днепровском районе. Там возник пожар.
Предварительно обошлось без пострадавших.
Атака беспилотников
Напомним, что вечером 4 мая Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.
