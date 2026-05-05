Масована атака РФ на Дніпро та область: пошкоджено підприємства, залізницю та цивільну інфраструктуру, поранено шістьох. ФОТО

У ніч на 5 травня РФ атакувала Дніпро та райони області дронами і ракетами. Поранено шістьох людей, пошкоджено підприємства, житло, лікарню та інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в обласній прокуратурі.

"У ніч на 5 травня 2026 року військові РФ атакували місто Дніпро із застосуванням БпЛА. Поранено чоловіка. Пошкоджено підприємство, житлові будинки та автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Удари по інфраструктурі та поранені

У Дніпровському районі внаслідок ударів безпілотниками пошкоджено підприємство.

По Самарівському району ворог завдав ракетного удару — пошкоджено підприємства, житловий будинок і транспортні засоби.

Уранці у Криворізькому районі внаслідок ударів БпЛА пошкоджено залізничну інфраструктуру.

На Синельниківщині пошкоджено будівлю храму та підприємство.

На Нікопольщині вночі пошкоджено магазин, перукарню, вантажний автомобіль, заклад освіти та житлові будинки.

"Вранці внаслідок ударів FPV-дронів поранено п’ятьох людей, пошкоджено підприємства, будівлю лікарні та автомобілі швидкої медичної допомоги, багатоквартирний та приватний будинки, приміщення перукарні та крамниці, автомобілі", - повідомили у прокуратурі.

