Массированная атака РФ на Днепр и область: повреждены предприятия, железная дорога и гражданская инфраструктура, ранены шесть человек. ФОТОрепортаж

В ночь на 5 мая Россия подвергла Днепр и районы области обстрелу с помощью дронов и ракет. Шесть человек получили ранения, повреждены предприятия, жилые дома, больница и инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в областной прокуратуре.

"В ночь на 5 мая 2026 года военные РФ атаковали город Днепр с применением БПЛА. Ранен мужчина. Повреждены предприятие, жилые дома и автомобили", - говорится в сообщении.

Удары по инфраструктуре и раненые

В Днепровском районе в результате ударов беспилотниками повреждено предприятие.

По Самаровскому району враг нанес ракетный удар - повреждены предприятия, жилой дом и транспортные средства.

Утром в Криворожском районе в результате ударов БПЛА повреждена железнодорожная инфраструктура.

В Синельниковском районе повреждены здание храма и предприятие.

В Никопольском районе ночью повреждены магазин, парикмахерская, грузовой автомобиль, учебное заведение и жилые дома.

"Утром в результате ударов FPV-дронов ранены пять человек, повреждены предприятия, здание больницы и автомобили скорой медицинской помощи, многоквартирный и частный дома, помещения парикмахерской и магазина, автомобили", - сообщили в прокуратуре.

Последствия атаки





