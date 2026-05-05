Массированная атака РФ на Днепр и область: повреждены предприятия, железная дорога и гражданская инфраструктура, ранены шесть человек. ФОТОрепортаж
В ночь на 5 мая Россия подвергла Днепр и районы области обстрелу с помощью дронов и ракет. Шесть человек получили ранения, повреждены предприятия, жилые дома, больница и инфраструктура.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в областной прокуратуре.
"В ночь на 5 мая 2026 года военные РФ атаковали город Днепр с применением БПЛА. Ранен мужчина. Повреждены предприятие, жилые дома и автомобили", - говорится в сообщении.
Удары по инфраструктуре и раненые
В Днепровском районе в результате ударов беспилотниками повреждено предприятие.
По Самаровскому району враг нанес ракетный удар - повреждены предприятия, жилой дом и транспортные средства.
Утром в Криворожском районе в результате ударов БПЛА повреждена железнодорожная инфраструктура.
В Синельниковском районе повреждены здание храма и предприятие.
В Никопольском районе ночью повреждены магазин, парикмахерская, грузовой автомобиль, учебное заведение и жилые дома.
"Утром в результате ударов FPV-дронов ранены пять человек, повреждены предприятия, здание больницы и автомобили скорой медицинской помощи, многоквартирный и частный дома, помещения парикмахерской и магазина, автомобили", - сообщили в прокуратуре.
Последствия атаки
