Рашисты атаковали газодобывающие объекты. Отключение электроэнергии в 4 областях, - Минэнерго

В результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Ночная атака на газодобывающие объекты

Также ночью враг совершил атаку на газодобывающие объекты в Полтавской и Харьковской областях - зафиксировано значительное повреждение оборудования. На месте работают специалисты, продолжается оценка последствий.

"К сожалению, из-за коварных действий России у нас есть потери среди коллег - в результате комбинированных ударов погибли 3 работника газодобывающего объекта и 14 получили ранения различной степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Также во время ликвидации пожара погибли 2 сотрудника ГСЧС и 23 получили ранения. Трое из них в тяжелом состоянии, медики борются за их жизни", - отмечают в Минэнерго.

Отключений не прогнозируется

Также отмечается, что применение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго.

"Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00. В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в министерстве.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российские дроны атаковали Бровары: есть пострадавшие и разрушения.

Кроме того, враг атаковал Полтавскую область ракетами и дронами: 4 человека погибли, более 30 пострадавших. Без газа остались 3480 абонентов.

В результате повторного ракетного удара РФ по Полтавской области погибли спасатели Дмитрий Скриль и Герой Украины Виктор Кузьменко, трое человек находятся в тяжелом состоянии.

Также под вражескими атаками находился Запорожье. Оккупанты нанесли удар по городу баллистическими ракетами.

Утром 5 мая российские захватчики нанесли серию ударов по Харькову. Атаковано ряд районов города.

