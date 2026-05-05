Рашисти атакували газовидобувні об’єкти. Є знеструмлення у 4 областях, - Міненерго
Внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Як зазначається, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Нічна атака на газовидобувні обʼєкти
Також вночі ворог здійснив атаку на газовидобувні обʼєкти у Полтавській та Харківській областях - зафіксовано значне пошкодження обладнання. На місці працюють фахівці, триває оцінка наслідків.
"На жаль, через підступні дії росії маємо втрати серед колег - внаслідок комбінованих ударів загинули 3 працівники газовидобувного об'єкта та 14 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їм надається необхідна медична допомога. Також під час ліквідації пожежі загинули 2 співробітника ДСНС та 23 отримали поранення. Троє з них у важкому стані, медики борються за їхні життя", - наголошують у Міненерго.
Відключень не прогнозується
Також зазначається, що застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.
"Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00. У вечірні години просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали в міністерстві.
Що передувало?
