Новости Атака на Днепр
Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру: 4 человека погибли, есть пострадавшие

В Днепре вследствие российского ракетного удара вечером 5 мая погибли четыре человека, есть раненые.

Глава ОВА заявил, что около восьми вечера российские войска нанесли удар по Днепру. Вследствие обстрела на предприятии возник пожар.

16 человек получили ранения. 4 пострадавших мужчины – в крайне тяжелом состоянии. Врачи оказывают всем необходимую помощь.

В то же время президент Владимир Зеленский отреагировал на последние обстрелы по Украине. Он заявил, что известно о четырех погибших в Днепре.

"Это абсолютно циничный, лишенный какого-либо военного смысла террористический удар. Ни на один день такие российские удары по нашим городам и селам не прекращаются. Только один этот удар унес уже 12 жизней. Вечером российские ублюдки нанесли удар по Днепру. На данный момент известно, что четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким.

Важно, чтобы Россия была вынуждена остановить эту свою войну. Тишина без таких и других ударов нужна каждый день, а не несколько часов где-то там на "празднование". Жизнь нужно беречь, и я благодарен всем нашим партнерам, которые высказались в поддержку Украины и помогают нам защищать жизнь", — подчеркнул глава государства.

В Офисе генпрокурора подтвердили, что оккупанты применили баллистическое вооружение. Вследствие удара загорелись складские помещения предприятия.

Кроваве ''перемир'я''. І це невперше. Ті хто стараються вбити якомога більше мирних перед ''перемир'ям'' аж ніяк не думають про мир. Коли це дійде до всіх дебілів?
05.05.2026 22:05 Ответить
І знов та сама мантра - не треба робити того, чи іншого, бо вони вдарять сильніше! Звідки ви цю маячню тягнете вже 5 рік? Вони бьють так, як тільки можуть, туди, куди можуть і це взагалі ніяк не пов'язано із тим, що робить Україна. Тільки ЗСУ можуть послабити ці удари, а не якась там хєрня у вигляді "правильного поводження".
05.05.2026 22:17 Ответить
Черговий злочин рашиських варварів ,лише за сьогоднішній день ворог убив у різних містах до тридцяти мирних громадян і десятки поранених. Так що до победобесія буде односторонє перемиря ? навіщо Зелі було щось говорити він не знає з ким має справу, ворог розуміє лише силу.
05.05.2026 21:51 Ответить
Лідор,де твоє дзеркало?((До твого перемир'я ще 2 години!В'їб@ вже по них.
05.05.2026 21:59 Ответить
Баран,а не президент."Важливо щоб Росія зупинила цю війну..."Це ти серйозно? ПаРаша ніколи її не зупине,поки її не зупинять.Ти ж казав декілька днів назад що треба посилити ППО Одеси та Дніпра.Ти вже посилив її? Де ж твоя асиметрична відповідь?Твої слова нічого не варті.Балабол
05.05.2026 22:22 Ответить
Як ти там вчера казав, ішачіна ******? Важливо берегти життя? Ну і як, зберіг?
Тупорила абізяна ніяк не зрозуміє що треба не бикувати на публіку і не трясти кулачком в бік ***** а мовчки і вперто ******* русняву мразь не зважаючи ні на які її хрюкання. Тільки так до них щось може дійти.
05.05.2026 22:33 Ответить
Все, що вийде на червону площу 9 травня повинно згоріти. Разом з кремлем.
06.05.2026 00:03 Ответить
Булоб , чим , а головне , був би , справжній , мужній президент , а не резидент , оманська криса , яка рятувала " вагнерів" , цемаха і " не знала" , хто ж -то підірвав Каховську ГЕС , не відкликала найуспішнішого генерала Марченко з Півдня, не зривав контрнаступ, даючи час на укріплення рашистами , захвачено терріторіі , натомість не побудові , своїми мегамародерами своїх укріплень Тотальний саботаж і праця на користь ворога " двушечкі на москву" , мільярди в офшори ………
06.05.2026 09:28 Ответить
Я жодної секунди не був, не є і не буду прибічником Зеленського, але я, також, не розумію цієї істеріки, що ви тут влаштували. Удари немитої відбулись би незалежни від того, було б оголошене припинення вогню, чи ні. Було попереджено, що Україна діятиме дзеркально. Метою припинення вогню була необхідність "перебити", перш за все, для Трампа, "ініціативи" путіна з перемир'ям на час параду. Після цих ударів ніхто не зможе дорікнути Україні, якщо вона влаштує немитій "веселий" "празднік". До речі, я не думаю, що Зеленський приймав це рішення одноосібно.
06.05.2026 10:00 Ответить
 
 