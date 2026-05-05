Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру: 4 человека погибли, есть пострадавшие

В Днепре вследствие российского ракетного удара вечером 5 мая погибли четыре человека, есть раненые.

Последствия атаки РФ

Глава ОВА заявил, что около восьми вечера российские войска нанесли удар по Днепру. Вследствие обстрела на предприятии возник пожар.

16 человек получили ранения. 4 пострадавших мужчины – в крайне тяжелом состоянии. Врачи оказывают всем необходимую помощь.

В то же время президент Владимир Зеленский отреагировал на последние обстрелы по Украине. Он заявил, что известно о четырех погибших в Днепре.

"Это абсолютно циничный, лишенный какого-либо военного смысла террористический удар. Ни на один день такие российские удары по нашим городам и селам не прекращаются. Только один этот удар унес уже 12 жизней. Вечером российские ублюдки нанесли удар по Днепру. На данный момент известно, что четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким.



Важно, чтобы Россия была вынуждена остановить эту свою войну. Тишина без таких и других ударов нужна каждый день, а не несколько часов где-то там на "празднование". Жизнь нужно беречь, и я благодарен всем нашим партнерам, которые высказались в поддержку Украины и помогают нам защищать жизнь", — подчеркнул глава государства.

В Офисе генпрокурора подтвердили, что оккупанты применили баллистическое вооружение. Вследствие удара загорелись складские помещения предприятия.

Обстрелы Украины вечером 5 мая