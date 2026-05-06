Рашисты атаковали гражданский автомобиль на Сумщине: погибла женщина, ранен мужчина (обновлено)

Утром российские войска прицельно атаковали с помощью дрона гражданский автомобиль в Стецковском старостате Сумской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

В результате вражеского удара погибла пассажирка.

"Водитель получил ранения. Его госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Обстрелы в течение суток

В течение 5 мая в результате российских обстрелов пострадали 6 гражданских. Есть разрушение частных домов, повреждение гражданского транспорта.

В Сумской громаде в результате удара российского дрона сегодня утром по гражданскому автомобилю погибла 69-летняя женщина. Также пострадал 66-летний водитель автомобиля.

Кроме того, в результате атаки вражеских беспилотников в течение суток пострадали 45-летний мужчина и женщина в возрасте 24 и 39 лет. В Середино-Будской громаде в результате попадания вражеского дрона пострадала 51-летняя женщина, в результате удара КАБом пострадала 61-летняя женщина. Кроме того, в медицинское учреждение обратилась 55-летняя женщина, пострадавшая 1 мая от удара дрона по территории громады.

В Путивльской громаде в результате попадания вражеского дрона в грузовик ранен водитель - 63-летний мужчина.

За сутки, с утра 5 мая до утра 6 мая 2026 года, российские войска совершили почти 50 обстрелов по 21 населенному пункту в 9 территориальных громадах области.

Больше обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Под ударами РФ были населены пункты следующих громад:

Сумская

Юнаковская

Краснопольская

Эсманьская

Зноб-Новгородская

Середино-Будская

Хутор-Михайловская

Путивльская

Великописаревская.

Враг применял FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Сумской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры, частные жилые дома, автомобили;

в Великописаревской громаде поврежден мотоцикл;

в Краснопольской громаде повреждены автомобили;

в Путивльской громаде поврежден грузовик;

в Шосткинской громаде повреждены многоквартирные и частные жилые дома;

в Эсманьской громаде разрушены частные жилые дома, поврежден многоквартирный жилой дом;

в Хутор-Михайловской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;

в Зноб-Новгородской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры, жилое помещение;

в Свесской громаде поврежден частный жилой дом, нежилое помещение;

в Шалыгинской громаде разрушено частное домовладение;

в Березовской громаде поврежден частный жилой дом;

в Середино-Будской громаде разрушен частный жилой дом, повреждены частные жилые дома, помещения учебного заведения, хозяйственное помещение, сельскохозяйственная техника, объекты гражданской инфраструктуры.

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 129 человек.

Что предшествовало?

Напомним, по данным Воздушных сил, в ночь на 6 мая 2026 года войска РФ атаковали Украину 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области, 1 управляемой авиационной ракетой Х-31 - из воздушного пространства Курской области, а также 108 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

