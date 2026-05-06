Рашисты атаковали гражданский автомобиль на Сумщине: погибла женщина, ранен мужчина (обновлено)

Утром российские войска прицельно атаковали с помощью дрона гражданский автомобиль в Стецковском старостате Сумской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

В результате вражеского удара погибла пассажирка.

"Водитель получил ранения. Его госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Обстрелы в течение суток

В течение 5 мая в результате российских обстрелов пострадали 6 гражданских. Есть разрушение частных домов, повреждение гражданского транспорта.

  • В Сумской громаде в результате удара российского дрона сегодня утром по гражданскому автомобилю погибла 69-летняя женщина. Также пострадал 66-летний водитель автомобиля.
    Кроме того, в результате атаки вражеских беспилотников в течение суток пострадали 45-летний мужчина и женщина в возрасте 24 и 39 лет.
  • В Середино-Будской громаде в результате попадания вражеского дрона пострадала 51-летняя женщина, в результате удара КАБом пострадала 61-летняя женщина. Кроме того, в медицинское учреждение обратилась 55-летняя женщина, пострадавшая 1 мая от удара дрона по территории громады.
    В Путивльской громаде в результате попадания вражеского дрона в грузовик ранен водитель - 63-летний мужчина.

За сутки, с утра 5 мая до утра 6 мая 2026 года, российские войска совершили почти 50 обстрелов по 21 населенному пункту в 9 территориальных громадах области.

Больше обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Под ударами РФ были населены пункты следующих громад:

  • Сумская
  • Юнаковская
  • Краснопольская
  • Эсманьская
  • Зноб-Новгородская
  • Середино-Будская
  • Хутор-Михайловская
  • Путивльская
  • Великописаревская.

Враг применял FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Сумской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры, частные жилые дома, автомобили;
  • в Великописаревской громаде поврежден мотоцикл;
  • в Краснопольской громаде повреждены автомобили;
  • в Путивльской громаде поврежден грузовик;
  • в Шосткинской громаде повреждены многоквартирные и частные жилые дома;
  • в Эсманьской громаде разрушены частные жилые дома, поврежден многоквартирный жилой дом;
  • в Хутор-Михайловской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
  • в Зноб-Новгородской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры, жилое помещение;
  • в Свесской громаде поврежден частный жилой дом, нежилое помещение;
  • в Шалыгинской громаде разрушено частное домовладение;
  • в Березовской громаде поврежден частный жилой дом;
  • в Середино-Будской громаде разрушен частный жилой дом, повреждены частные жилые дома, помещения учебного заведения, хозяйственное помещение, сельскохозяйственная техника, объекты гражданской инфраструктуры.

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 129 человек.

Что предшествовало?

  • Напомним, по данным Воздушных сил, в ночь на 6 мая 2026 года войска РФ атаковали Украину 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области, 1 управляемой авиационной ракетой Х-31 - из воздушного пространства Курской области, а также 108 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

по маасквє бити не можна, бо ***** нападе!
06.05.2026 09:15 Ответить
перемир'я та розмови про якісь-там умови з людожерами-сцикунами Півночі - лише на кордонах 2013го року..
06.05.2026 09:19 Ответить
06.05.2026 10:35 Ответить
А в них маршрутки і авто, потягі і тепловози цілі і не ушкоджені.
06.05.2026 10:53 Ответить
А ми вже 12-у годину в режимі тиші?
06.05.2026 11:07 Ответить
 
 