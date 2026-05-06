Харьков - под атакой "шахедов": как минимум, 2 удара, горит частный дом (обновлено)
Утром 6 мая Харьков подвергся российской атаке с использованием дронов.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
По его словам, уже зафиксировано, как минимум, 2 удара.
Так, в результате попадания "шахеда" по частному дому в Новобаварском районе возник пожар. Информация о пострадавших пока не поступала.
"Горит частный дом, в который попал снаряд, также повреждены соседние дворы (количество уточняется). Информация о пострадавших пока отсутствует", - уточнил глава города.
По его информации, еще один удар враг нанес по Шевченковскому району.
Больше информации на данный момент нет.
Обновленная информация
Впоследствии Терехов добавлю, что, в общей сложности, повреждено 7 частных домов в Новобаварском районе. Один человек пострадал - острая реакция на стресс.
Что предшествовало?
Как сообщалось, войска РФ сразу же сорвали объявленный Зеленским "режим тишины": под ударами - Харьковская и Запорожская области.
Перемирие на 9 мая
- Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
- Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "день победы", который в России отмечают 9 мая.
- Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "день победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
- 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования дня победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
- В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
Для посилення прикриття Москви, вони стягнули в той район додаткові системи ППО. Але ж вони не "взяті з повітря"? Їх зняли з "периферії" - оголили інші об'єкти... Поки там їх немає - будуть наші "Люті" "лютувать". А коли "праздник пабедабесия" закінчиться, і системи ППО повернуться назад - вони застануть на місцях базування, нові згарища...
Удар по "параду" має чисто політико-психологічне значення... А от удар по складах ***********, НПЗ, авіабазах, нафтотерміналах - військово-економічне... Можна мать багато "патріотично налаштованого бидла" - однак, якщо не буде чим його озброїть, якісно навчить (а це вимагає тривалих тренувань, з витратами значної кількості матзасобів, на полігонах), у щось одягти, і чимось нагодувать - "бидло" так і залишиться "бидлом"... Тільки з швидко втраченим "патріотизмом", залишившись голим, босим, і ненагодованим...