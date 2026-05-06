Харьков - под атакой "шахедов": как минимум, 2 удара, горит частный дом (обновлено)

Утром 6 мая Харьков подвергся российской атаке с использованием дронов.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

По его словам, уже зафиксировано, как минимум, 2 удара.

Так, в результате попадания "шахеда" по частному дому в Новобаварском районе возник пожар. Информация о пострадавших пока не поступала.

"Горит частный дом, в который попал снаряд, также повреждены соседние дворы (количество уточняется). Информация о пострадавших пока отсутствует", - уточнил глава города.

По его информации, еще один удар враг нанес по Шевченковскому району.

Больше информации на данный момент нет.

Обновленная информация

Впоследствии Терехов добавлю, что, в общей сложности, повреждено 7 частных домов в Новобаварском районе. Один человек пострадал - острая реакция на стресс.

Что предшествовало?

Как сообщалось, войска РФ сразу же сорвали объявленный Зеленским "режим тишины": под ударами - Харьковская и Запорожская области.

Перемирие на 9 мая

Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.

Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "день победы", который в России отмечают 9 мая.

Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "день победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.

4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования дня победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

