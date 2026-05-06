Новости Атака беспилотников на Харьков
Харьков - под атакой "шахедов": как минимум, 2 удара, горит частный дом (обновлено)

Утром 6 мая Харьков подвергся российской атаке с использованием дронов.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

По его словам, уже зафиксировано, как минимум, 2 удара. 

Так, в результате попадания "шахеда" по частному дому в Новобаварском районе возник пожар. Информация о пострадавших пока не поступала.

"Горит частный дом, в который попал снаряд, также повреждены соседние дворы (количество уточняется). Информация о пострадавших пока отсутствует", - уточнил глава города.

По его информации, еще один удар враг нанес по Шевченковскому району.

Больше информации на данный момент нет.

Обновленная информация

Впоследствии Терехов добавлю, что, в общей сложности, повреждено 7 частных домов в Новобаварском районе. Один человек пострадал - острая реакция на стресс.

Что предшествовало?

Как сообщалось, войска РФ сразу же сорвали объявленный Зеленским "режим тишины": под ударами - Харьковская и Запорожская области.

Перемирие на 9 мая

  • Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
  • Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "день победы", который в России отмечают 9 мая.
  • Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "день победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования дня победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

Ну, що ж... У нас "розв'язані руки". Ракети з "БПЛА, як летіли, так і продовжують літать... Але кацапи забули один з основних фізичних законів, який, колись, нібито "озвучував" їх "великий академик", Ломоносов (не плутать з "відкриттям") - "Что от чего отымется - то, к чему-то, и прибавится...".
Для посилення прикриття Москви, вони стягнули в той район додаткові системи ППО. Але ж вони не "взяті з повітря"? Їх зняли з "периферії" - оголили інші об'єкти... Поки там їх немає - будуть наші "Люті" "лютувать". А коли "праздник пабедабесия" закінчиться, і системи ППО повернуться назад - вони застануть на місцях базування, нові згарища...
Удар по "параду" має чисто політико-психологічне значення... А от удар по складах ***********, НПЗ, авіабазах, нафтотерміналах - військово-економічне... Можна мать багато "патріотично налаштованого бидла" - однак, якщо не буде чим його озброїть, якісно навчить (а це вимагає тривалих тренувань, з витратами значної кількості матзасобів, на полігонах), у щось одягти, і чимось нагодувать - "бидло" так і залишиться "бидлом"... Тільки з швидко втраченим "патріотизмом", залишившись голим, босим, і ненагодованим...
06.05.2026 07:22 Ответить
Не на секунду не сумнівався. Головне, що кацапи вже скІглили, що то ми порушили, атакувавши крим (при чому, атака таки була, але до нуля).
06.05.2026 08:00 Ответить
Не дуже, але трохи сподівалася нарешті виспатися. Недарма кажуть, що дурень думкою багатіє.)
06.05.2026 08:17 Ответить
 
 