Харків під "шахедною" атакою: щонайменше 2 удари, горить приватний будинок (оновлено)

Зранку 6 травня Харків перебуває під російською дроновою атакою.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За його словами, вже зафіксовано щонайменше 2 удари.

Так, внаслідок влучання "шахеду" по приватному будинку у Новобаварському районі утворилася пожежа. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.

"Горить приватний будинок, у який сталося влучання, також пошкоджені сусідські обійстя (кількість уточнюється). Інформація про постраждалих наразі відсутня", - уточнив очільник міста.

За його інформацією, ще один удар ворог завдав по Шевченківському району.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Оновлена інформація

Згодом Терехов додам, що загалом пошкоджено 7 приватних будинків у Новобаварськиу районі. Одна людина постраждала - гостра реакція на стрес.

Що передувало?

Як повідомлялося, війська РФ одразу ж зірвали оголошений Зеленським "режим тиші": під ударами - Харківщина та Запорізька область.

Перемир’я на 9 травня

Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.

Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.

Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.

4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.

Якщо оголошене Україною припинення вогню буде взаємним, його продовжать. Наступний крок – за РФ, - Буданов