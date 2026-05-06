Атака безпілотників на Харків
Харків під "шахедною" атакою: щонайменше 2 удари, горить приватний будинок (оновлено)

Зранку 6 травня Харків перебуває під російською дроновою атакою.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За його словами, вже зафіксовано щонайменше 2 удари. 

Так, внаслідок влучання "шахеду" по приватному будинку у Новобаварському районі утворилася пожежа. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.

"Горить приватний будинок, у який сталося влучання, також пошкоджені сусідські обійстя (кількість уточнюється). Інформація про постраждалих наразі відсутня", - уточнив очільник міста.

За його інформацією, ще один удар ворог завдав по Шевченківському району.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Оновлена інформація

Згодом Терехов додам, що загалом пошкоджено 7 приватних будинків у Новобаварськиу районі. Одна людина постраждала - гостра реакція на стрес.

Що передувало?

Як повідомлялося, війська РФ одразу ж зірвали оголошений Зеленським "режим тиші": під ударами - Харківщина та Запорізька область.

Перемир’я на 9 травня

  • Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
  • Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
  • Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.

Ну, що ж... У нас "розв'язані руки". Ракети з "БПЛА, як летіли, так і продовжують літать... Але кацапи забули один з основних фізичних законів, який, колись, нібито "озвучував" їх "великий академик", Ломоносов (не плутать з "відкриттям") - "Что от чего отымется - то, к чему-то, и прибавится...".
Для посилення прикриття Москви, вони стягнули в той район додаткові системи ППО. Але ж вони не "взяті з повітря"? Їх зняли з "периферії" - оголили інші об'єкти... Поки там їх немає - будуть наші "Люті" "лютувать". А коли "праздник пабедабесия" закінчиться, і системи ППО повернуться назад - вони застануть на місцях базування, нові згарища...
Удар по "параду" має чисто політико-психологічне значення... А от удар по складах ***********, НПЗ, авіабазах, нафтотерміналах - військово-економічне... Можна мать багато "патріотично налаштованого бидла" - однак, якщо не буде чим його озброїть, якісно навчить (а це вимагає тривалих тренувань, з витратами значної кількості матзасобів, на полігонах), у щось одягти, і чимось нагодувать - "бидло" так і залишиться "бидлом"... Тільки з швидко втраченим "патріотизмом", залишившись голим, босим, і ненагодованим...
06.05.2026 07:22 Відповісти
Не на секунду не сумнівався. Головне, що кацапи вже скІглили, що то ми порушили, атакувавши крим (при чому, атака таки була, але до нуля).
06.05.2026 08:00 Відповісти
Не дуже, але трохи сподівалася нарешті виспатися. Недарма кажуть, що дурень думкою багатіє.)
06.05.2026 08:17 Відповісти
 
 