Окупанти атакували авто у Херсоні: одна людина загинула, ще одна поранена. Минулої доби було поранено 4 цивільних. ФОТО

Вранці росіяни атакували таксі у Центральному районі Херсона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 19 квітня 2026 року близько 07:00 військові рф здійснили атаку безпілотником по цивільному автомобілю у Херсоні.

унаслідок удару загинув 56-річний чоловік,

ще один потерпілий — 41-річний чоловік — дістав поранення. Обидва перебували в автомобілі.

Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять першочергові слідчі дії для документування наслідків атаки та збору доказів чергового воєнного злочину, вчиненого військовими рф.

Також Прокудін Олександр повідомив:

"Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Інженерне, Комишани, Садове, Білозерка, Гончарне, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Розлив, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Милове, Дудчани, Качкарівка, Саблуківка, Новорайськ, Кучерське, Хрещенівка, Монастирське, Золота Балка, Михайлівка, Тягинка, Бургунка, Львове, Ольгівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків.Також окупанти понівечили газопровід, приватний мопед та автомобіль.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення".

