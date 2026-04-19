Оккупанты атаковали автомобиль в Херсоне: один человек погиб, еще один ранен. За прошедшие сутки были ранены 4 гражданских. ФОТО

Утром россияне обстреляли такси в Центральном районе Херсона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

По данным следствия, 19 апреля 2026 года около 07:00 военные РФ совершили атаку беспилотником по гражданскому автомобилю в Херсоне.

В результате удара погиб 56-летний мужчина,

еще один пострадавший — 41-летний мужчина — получил ранения. Оба находились в автомобиле.

Прокуроры совместно со следователями полиции проводят первоочередные следственные действия для документирования последствий атаки и сбора доказательств очередного военного преступления, совершенного военными РФ.

Также Прокудин Александр сообщил:

"За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Зеленовка, Инженерное, Камишаны, Садовое, Белозерка, Гончарное, Днепровское, Кизомыс, Новодмитровка, Разлив, Станислав, Софиевка, Широкая Балка, Новотягинка, Понятовка, Токаревка, Берислав, Милово, Дудчаны, Качкаровка, Саблуковка, Новорайск, Кучерское, Крещеновка, Монастырское, Золотая Балка, Михайловка, Тягинка, Бургунка, Львово, Ольговка, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 8 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, частный мопед и автомобиль.

В результате российской агрессии 4 человека получили ранения".

