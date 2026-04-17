Семья из Херсона возглавляла "аграрный департамент" оккупантов: супруги и их сын взяты под стражу
В Херсоне правоохранители разоблачили семью, которая во время оккупации города добровольно заняла руководящие должности в незаконном "департаменте агропромышленного комплекса" оккупационной администрации РФ.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В Херсоне правоохранители разоблачили семью, которая во время оккупации города работала в незаконных органах власти. Под процессуальным руководством областной прокуратуры супругам и их сыну сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).
Заняли руководящие должности
По данным следствия, летом 2022 года они добровольно согласились на сотрудничество с оккупационной администрацией и заняли руководящие должности в созданном россиянами "департаменте агропромышленного комплекса Херсонской области".
Впоследствии этот орган был реорганизован в "министерство сельского хозяйства и рыболовства", где все трое сохранили руководящие должности и обеспечивали его работу по различным направлениям.
Чем занимались коллаборационисты?
- В частности, один из подозреваемых занимался вопросами мелиорации, участвовал в совещаниях и внедрял российское законодательство,
- другая отвечала за кадровую политику и дисциплину,
- третий - организовывал хозяйственную деятельность учреждения.
После освобождения Херсона семья осталась в городе, где впоследствии их разоблачили правоохранители.
Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований расследует 2997 производств по преступлениям против национальной безопасности. Более 1600 лицам уже сообщено о подозрении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль