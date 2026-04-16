Сообщено о подозрении боевику, который добровольно перешел на сторону армии РФ и обстреливал Никополь

Сообщено о подозрении боевику, перешедшему на сторону армии РФ

Служба безопасности собрала доказательную базу в отношении коллаборациониста Михаила Шатунова - командира расчета беспилотных летательных аппаратов 1199-го мотострелкового полка РФ.

Как установило расследование, фигурант причастен к организации массированных обстрелов Днепропетровской области, в том числе прифронтового Никополя, с использованием ударных дронов-камикадзе, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сотрудники СБУ установили, что запуск российских дронов по городу происходит с побережья временно оккупированной территории Запорожской области.

По данным следствия, Шатунов является жителем временно оккупированного Севастополя. После начала полномасштабной войны фигурант присоединился к вооруженным группировкам рашистов. Там его назначили сначала старшим группы, а затем командиром расчета российских БПЛА.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Шатунову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
  • коллаборационная деятельность.

В настоящее время решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по фактам военных преступлений.

Продолжаются комплексные мероприятия по поиску и привлечению злоумышленника к ответственности.

то хай на севастопольську адресу прилетить не відомий дрон з підарунком .
16.04.2026 14:18 Ответить
Бойовик перейшов на бік РФ, якось дивно звучить.
16.04.2026 14:25 Ответить
 
 