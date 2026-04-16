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Новини Державна зрада
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Повідомлено про підозру бойовику, який добровільно перейшов на бік армії РФ та обстрілював Нікополь

Повідомлено про підозру бойовику, який перейшов на бік армії РФ

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта Михайла Шатунова – командира розрахунку безпілотних літальних апаратів 1199-го мотострілецького полку РФ.

Як встановило розслідування, фігурант причетний до організації масованих обстрілів Дніпропетровщини, у тому числі прифронтового Нікополя, з використанням ударних дронів-камікадзе, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Співробітники СБУ встановили, що запуск російських дронів по місту відбувається з прибережжя тимчасово окупованої території Запорізької області.

За даними слідства, Шатунов є мешканцем тимчасово захопленого Севастополя. Після початку повномасштабної війни фігурант приєднався до збройних угруповань рашистів. Там його призначили спочатку старшим групи, а потім командиром розрахунку російських БпЛА.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Шатунову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;
  • колабораційна діяльність.

Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій за фактами воєнних злочинів.

Тривають комплексні заходи, щоб знайти та притягнути зловмисника до відповідальності.

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Автор: 

армія рф (21581) СБУ (14105) Нікополь (1588) колабораціонізм (1223) Дніпропетровська область (5271) Нікопольський район (848)
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