Повідомлено про підозру бойовику, який добровільно перейшов на бік армії РФ та обстрілював Нікополь

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта Михайла Шатунова – командира розрахунку безпілотних літальних апаратів 1199-го мотострілецького полку РФ.

Як встановило розслідування, фігурант причетний до організації масованих обстрілів Дніпропетровщини, у тому числі прифронтового Нікополя, з використанням ударних дронів-камікадзе, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Співробітники СБУ встановили, що запуск російських дронів по місту відбувається з прибережжя тимчасово окупованої території Запорізької області.

За даними слідства, Шатунов є мешканцем тимчасово захопленого Севастополя. Після початку повномасштабної війни фігурант приєднався до збройних угруповань рашистів. Там його призначили спочатку старшим групи, а потім командиром розрахунку російських БпЛА.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Шатунову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

колабораційна діяльність.

Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій за фактами воєнних злочинів.

Тривають комплексні заходи, щоб знайти та притягнути зловмисника до відповідальності.

Читайте: Ще двох інтернет-агітаторів рашизму викрито у Харкові та на Черкащині: серед затриманих - колишній семінарист духовної семінарії УПЦ (МП), - СБУ