Повідомлено про підозру бойовику, який добровільно перейшов на бік армії РФ та обстрілював Нікополь
Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта Михайла Шатунова – командира розрахунку безпілотних літальних апаратів 1199-го мотострілецького полку РФ.
Як встановило розслідування, фігурант причетний до організації масованих обстрілів Дніпропетровщини, у тому числі прифронтового Нікополя, з використанням ударних дронів-камікадзе, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Співробітники СБУ встановили, що запуск російських дронів по місту відбувається з прибережжя тимчасово окупованої території Запорізької області.
За даними слідства, Шатунов є мешканцем тимчасово захопленого Севастополя. Після початку повномасштабної війни фігурант приєднався до збройних угруповань рашистів. Там його призначили спочатку старшим групи, а потім командиром розрахунку російських БпЛА.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Шатунову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;
- колабораційна діяльність.
Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій за фактами воєнних злочинів.
Тривають комплексні заходи, щоб знайти та притягнути зловмисника до відповідальності.
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