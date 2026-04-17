Гибель пяти военных в Изюмском районе: будут судить помощника лесничего, который привел оккупантов на позиции ВСУ, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Прокуроры передали в суд дело о государственной измене, повлекшей гибель украинских военнослужащих в Харьковской области.

Будут судить помощника лесничего за указание позиций ВСУ

Попал в доверие к бойцам

Как отмечается, обвиняемый - 37-летний помощник лесничего ГП "Леса Украины", который весной 2022 года во время оккупации Изюмщины помог российским военным устроить засаду на украинских защитников.

Мужчина втерся в доверие к бойцам одной из бригад территориальной обороны. Он предлагал помощь с ориентированием в лесной местности, демонстрировал маршруты передвижения и уверял, что может помочь с обустройством позиций.

Впоследствии именно он предложил украинским военным дом в селе Спиваковка для проживания, а также помог с расселением на территории лесничества. В то же время он передавал врагу информацию и готовил условия для атаки.

Засада

В апреле 2022 года обвиняемый провел представителя российских войск на территорию лесничества к позициям ВСУ. Там оккупанты установили скрытое электронное устройство слежения. Узнав о запланированном выезде украинских бойцов, мужчина указал водителю якобы безопасный маршрут. Этот путь он заранее согласовал с российскими военными для организации засады.

17 апреля 2022 года автомобиль с украинскими военными попал под атаку. В результате засады погибли пять бойцов, еще двое были ранены и попали в плен. Остальные вынуждены были отступить.

Установлено, что обвиняемый находился рядом с российскими военными во время нападения и наблюдал за его ходом. После атаки он помогал оккупантам переносить захваченное украинское оружие и ориентироваться на местности по картам.

Пропагандистский пост

Позже в одном из пророссийских телеграм-каналов появился пост с фотографиями раненых украинских военных и самого обвиняемого. В публикации утверждалось, что она размещена по его просьбе - "для вдохновения тех, кто поддерживает Россию в Украине".

Один из украинских военных, вернувшийся из плена, во время следственных действий опознал мужчину на фото как лицо, сотрудничавшее с оккупантами.

Что грозит

В январе 2026 года правоохранители задержали подозреваемого по месту жительства в Спиваковке. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей.

Прокурор Харьковской областной прокуратуры утвердил и направил в суд обвинительный акт по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Дело будет рассматривать Шевченковский районный суд Харькова. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Біологічне сміття.
17.04.2026 13:29 Ответить
чи не можна було цього лісника придушити по тихому, знаю, заволають, що нецивілізовано, але якщо ми будемо діяти так "цивілізовано" як вважають за потрібне ті, хто ніколи не знав війни, а їх діди, що пережили її в європі вже померли, це додасть можливостей і сподівань нашому ворогу знищити наш народ
17.04.2026 13:34 Ответить
Суки квартальні....
Від нагальних задач і проблем відволікають своїм семітизмом
17.04.2026 13:37 Ответить
Ну паТарок на пожиттєве однозначно. Ініціативник, прямий умисел. Так, шо гайки йму.
17.04.2026 13:39 Ответить
Пожиттєво урода, любителя московитів!!!
17.04.2026 13:39 Ответить
Я так підозрюю , що цей помічник лісничого в 2019 році також проголосував за Найвеличнішого , паралельно опльовуючи Папєрєдніка!
Так само , що й абсолюна більшість тих , хто лишився на окупованих територіях та зараз мають росіянські пашпорти !
17.04.2026 13:40 Ответить
Антисусанин.
17.04.2026 13:42 Ответить
 
 