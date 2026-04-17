Гибель пяти военных в Изюмском районе: будут судить помощника лесничего, который привел оккупантов на позиции ВСУ, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Прокуроры передали в суд дело о государственной измене, повлекшей гибель украинских военнослужащих в Харьковской области.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Попал в доверие к бойцам
Как отмечается, обвиняемый - 37-летний помощник лесничего ГП "Леса Украины", который весной 2022 года во время оккупации Изюмщины помог российским военным устроить засаду на украинских защитников.
Мужчина втерся в доверие к бойцам одной из бригад территориальной обороны. Он предлагал помощь с ориентированием в лесной местности, демонстрировал маршруты передвижения и уверял, что может помочь с обустройством позиций.
Впоследствии именно он предложил украинским военным дом в селе Спиваковка для проживания, а также помог с расселением на территории лесничества. В то же время он передавал врагу информацию и готовил условия для атаки.
Засада
В апреле 2022 года обвиняемый провел представителя российских войск на территорию лесничества к позициям ВСУ. Там оккупанты установили скрытое электронное устройство слежения. Узнав о запланированном выезде украинских бойцов, мужчина указал водителю якобы безопасный маршрут. Этот путь он заранее согласовал с российскими военными для организации засады.
17 апреля 2022 года автомобиль с украинскими военными попал под атаку. В результате засады погибли пять бойцов, еще двое были ранены и попали в плен. Остальные вынуждены были отступить.
Установлено, что обвиняемый находился рядом с российскими военными во время нападения и наблюдал за его ходом. После атаки он помогал оккупантам переносить захваченное украинское оружие и ориентироваться на местности по картам.
Пропагандистский пост
Позже в одном из пророссийских телеграм-каналов появился пост с фотографиями раненых украинских военных и самого обвиняемого. В публикации утверждалось, что она размещена по его просьбе - "для вдохновения тех, кто поддерживает Россию в Украине".
Один из украинских военных, вернувшийся из плена, во время следственных действий опознал мужчину на фото как лицо, сотрудничавшее с оккупантами.
Что грозит
В январе 2026 года правоохранители задержали подозреваемого по месту жительства в Спиваковке. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей.
Прокурор Харьковской областной прокуратуры утвердил и направил в суд обвинительный акт по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Дело будет рассматривать Шевченковский районный суд Харькова. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.
Так само , що й абсолюна більшість тих , хто лишився на окупованих територіях та зараз мають росіянські пашпорти !