15 лет тюрьмы получила агент ФСБ, собиравшая информацию о защите административных зданий Сил обороны в Киеве
На основании доказательной базы, собранной киберспециалистами и следователями Службы безопасности, 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получила агент ФСБ, которую СБУ разоблачила в Киеве в августе 2025 года.
Сотрудники СБУ задержали агента "на горячем", когда она проводила доразведку возле одной из воинских частей Национальной гвардии, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Согласно материалам дела, злоумышленница должна была передать российской спецслужбе план-схему расположения контрольно-пропускных пунктов и служебных парковок по периметру оборонного объекта.
Как установило расследование, аналогичные разведданные она собирала и о пунктах базирования столичных ТЦК.
По данным следствия, задание рашистов выполняла завербованная ФСБ местная фрилансерша. В поле зрения российской спецслужбы женщина попала через своего знакомого из временно оккупированного Крыма.
После сбора и передачи разведывательных сведений ФСБ агент надеялась на "эвакуацию" в РФ через третьи страны.
Во время обысков у фигурантки изъят смартфон, который она использовала для контактов с российским спецслужбовцем.
По материалам СБУ суд признал агентку виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
у нас існує жорстке відношення до засуджених?
ну, отих, що до згвалтування малолітніх?
що до москалів?
що до кацапів, як токових?
чи вони, взагалі, ізгої......
бо, щось вони дуже вгодовані обміються...