У власти есть постоянное желание вмешаться в работу САП, - Клименко

У властей постоянно возникает желание вмешаться в работу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом в интервью журналистам сказал руководитель САП Александр Клименко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Постоянно есть желание вмешаться в нашу работу со стороны власти… Лидером является Служба безопасности - вообще никому неподконтрольный орган, который занимается тем, чем не должен заниматься. Почему им интересно отслеживать наших экспертов? Почему они отслеживают решения суда по нашим делам? Что это происходит? Зачем им это? Они так выполняют какие-то свои обязанности?", - отметил он.

По словам Клименко, работу САП постоянно отслеживают.

"Это может быть препятствование в проведении экспертиз, давление на экспертов со стороны неизвестных лиц, плюс мониторинг результатов нашей работы - собирают справки об экспертах, угрожают им и их родственникам, например, мобилизацией. После этого эти эксперты отказываются проводить экспертизы. Мы ищем других… Это огромная проблема. Именно поэтому мы заявляем, что нам нужна независимая экспертная организация - и от нас тоже. То есть в целом независимая от всех органов", - пояснил руководитель САП.

Говоря о давлении на прокуроров САП, он отметил: "Особенно это касается тех прокуроров, которые задействованы в наиболее чувствительных производствах, например, деле Чернышова и других громких делах. Наблюдаются постоянные попытки взлома аккаунтов, почты и т. д."

