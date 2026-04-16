САП не может объявить о подозрении Ермаку, так как это нарушение презумпции невиновности, - Клименко
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко очень часто слышит вопрос: "Где подозрение Ермаку?".
Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"И в соцсетях в комментариях под каждой новостью нам это пишут. Но, если мы хотим видеть успешные кейсы, не можем анонсировать подозрения в отношении любого человека, поскольку это нарушение презумпции невиновности. Мы не можем делать исключения: для этого человека можно сделать исключение, потому что общество реагирует.
Закон же должен быть одинаковым для всех. Мы же этого добиваемся. Хотим построить правовое государство. Так давайте ко всем людям относиться так, независимо от того, Ермак это или кто-то другой", - отметил он.
Комментируя то, что общество пристально относится к ситуации вокруг возможного подозрения Андрея Ермака, ведь он возглавлял Офис президента, руководитель САП отметил:
"Я понимаю, но это не может быть аргументом для того, чтобы нарушить его права".
По словам Клименко, подозрение не является гарантией того, что суд не даст разрешение на выезд подозреваемого за границу.
"Давайте вспомним случаи, когда даже с мерами пресечения, с подозрениями, без официального пересечения границы люди сейчас находятся за границей", - добавил он.
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ сообщили, что подозрение в адрес Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с поста главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.
- Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак стал председателем одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Це таке юризд зєлєнскій вигадав?
Зате Порошенку наперед заборон насипали і арештів, бо можливо у майбутньому він злочин запланував
Причина одна,як у Мендель,яка щиро зізналась-страх.
Подивіться інтерв'ю розвідника...
П.С.
Наприклад, всі сусіди знають, що у вас є ліві доходи, але це не підстава вас посадити!
Читайте Закони і повноваження правоохоронних органів...
Формально, він нічого не робив, повноважень не мав і ні за що не відповідає.
Ніякої конкретики.
Тобто доказів нема,чи їх недостатньо,або ніхто і не збирається нічого доводити чи спростовувати?
САПітолій.
І завжди у відповідь весело сміюся - голова САП Клименко
А справа розвалюється і ще хтось відповість за фальшування.
От-от! І я за цн! Чому до Єрмака не можна ставитись, яа до Червірського - спочатку аеонс, як про зрадника, потім піжозра і тримання під вамтою і вже потім, черех кілька років - розбір посуті, який поки злочинниї дій не виявив? Тож давайте! Вперед!