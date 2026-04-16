2 199 37

САП не может объявить о подозрении Ермаку, так как это нарушение презумпции невиновности, - Клименко

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко очень часто слышит вопрос: "Где подозрение Ермаку?".

"И в соцсетях в комментариях под каждой новостью нам это пишут. Но, если мы хотим видеть успешные кейсы, не можем анонсировать подозрения в отношении любого человека, поскольку это нарушение презумпции невиновности. Мы не можем делать исключения: для этого человека можно сделать исключение, потому что общество реагирует.

Закон же должен быть одинаковым для всех. Мы же этого добиваемся. Хотим построить правовое государство. Так давайте ко всем людям относиться так, независимо от того, Ермак это или кто-то другой", - отметил он.

Читайте также: Ермак не явился в Высший антикоррупционный суд, несмотря на получение повестки

Комментируя то, что общество пристально относится к ситуации вокруг возможного подозрения Андрея Ермака, ведь он возглавлял Офис президента, руководитель САП отметил:

"Я понимаю, но это не может быть аргументом для того, чтобы нарушить его права".

По словам Клименко, подозрение не является гарантией того, что суд не даст разрешение на выезд подозреваемого за границу.

"Давайте вспомним случаи, когда даже с мерами пресечения, с подозрениями, без официального пересечения границы люди сейчас находятся за границей", - добавил он.

Читайте также: Ермак до сих пор влияет на кадровые решения и внутренние процессы в ОП, - СМИ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак на "пленках Миндича" фигурирует под псевдонимом Хирург, - детектив НАБУ Абакумов

+13
Тобто будь якому злочинцю не можна вручати підозри, бо він захищений презумцією невинуватості???
Це таке юризд зєлєнскій вигадав?
Зате Порошенку наперед заборон насипали і арештів, бо можливо у майбутньому він злочин запланував
16.04.2026 14:10 Ответить
+6
Я б за слово «кейси» стріляв на звук.
16.04.2026 14:18 Ответить
+4
А для простого громадянина можна.Мусора шиють справи,тцкашники накладають штрафи без суду.А єрмаку неможна,закон не дозволяє,от і вся суть цих чиновників
16.04.2026 14:12 Ответить
Яка підозра? Тільки на ліхтар.
16.04.2026 14:07 Ответить
Хай розкаже це своїм мусорам, які викрадають людей на вулицях.
16.04.2026 14:13 Ответить
П І З Д Є Ц Ь. єрмак намісник Бога на землі.
16.04.2026 14:09 Ответить
За антисемітизм тепер карають. Він тим законом захищений. Апріорі не може бути винним. Тому йому жодних підозр
16.04.2026 14:11 Ответить
Вже не офіційно... але залишається тіньовим
16.04.2026 14:12 Ответить
"І в соцмережах у коментарях під кожною новиною нам це пишуть. Але, якщо ми хочемо бачити успішні кейси, САП І бачить "успішні кейси Єрмака" .а тому Єрмаку не буде нікуя,
16.04.2026 14:10 Ответить
Бубачка і дерьмак недоторканні! Нарід, ви задоволені своїм вибором? Оцих кнурів вже не ковирнеш законно.
16.04.2026 14:13 Ответить
А просту людину без суду і слідства -ухилянт і в розшук!
16.04.2026 14:11 Ответить
А в цьому випадку діє презумпція винуватості,ось і все.
16.04.2026 14:17 Ответить
В членограю можуть оголосити імпічмент?
16.04.2026 14:12 Ответить
Які успішні кейси? - кого ви вже "замуровали"?
16.04.2026 14:14 Ответить
Ну, Галущенко сидить у СІЗО !
16.04.2026 14:23 Ответить
Князєва вже стільки років мурижать - і ......
16.04.2026 14:41 Ответить
А шо він хоче почути? - коли будем нагороджувати Єрмака? - дурника включає
16.04.2026 14:45 Ответить
Зловживання службовим становищем і остаточне прийняття кадрових рішень у вищих ешелонах -хіба цього недостатньо?
Причина одна,як у Мендель,яка щиро зізналась-страх.
16.04.2026 14:15 Ответить
Прямо з "кластера"
16.04.2026 14:32 Ответить
+"масштабування"
16.04.2026 14:36 Ответить
Нічо страшного, он Зеля ложить на конституцію, презумції всякі і іншу чєпуху (з їх точки зору), тому в Україні це не аргумент.
16.04.2026 14:20 Ответить
Він не винний, він Конституцію і інші закони не читав, тому і не знає
16.04.2026 14:28 Ответить
Прикро.Краще б він це не говорив Бо все робиться навпаки,правда до народу України і тих хто захищає її інтереси,а не інтереси шахраїв,зрадників,крадіїв.
16.04.2026 14:20 Ответить
Цікаво, Клименко що тримає нас за дебілов, журналісти вже стільки по Єрмаку у пресі публікували, що там вже можна до суду справу передавати. Але є одне но, він недоторканний.
16.04.2026 14:26 Ответить
Так у пресі публікують, що Малюк - герой, а Червінський - дезертир !
Подивіться інтерв'ю розвідника...
П.С.
Наприклад, всі сусіди знають, що у вас є ліві доходи, але це не підстава вас посадити!
Читайте Закони і повноваження правоохоронних органів...
16.04.2026 14:33 Ответить
Але ж на документах стоїть підпис не єрмака, правда?
Формально, він нічого не робив, повноважень не мав і ні за що не відповідає.
16.04.2026 14:36 Ответить
І взагали, ще треба розібратися ким він є - адвокатом чи хірургом...
16.04.2026 14:42 Ответить
... чи продюсером
16.04.2026 14:44 Ответить
Система так вибудована за часів гундосого гідранта що гівняку нема підстав оголошувати підозри. Офіційно він рахувався в 0Пі завгоспом, до питань внутрішньої та зовнішньої політики згідно посадовим повноваженням відношення не мав і свої підписи ніде не ставив.
16.04.2026 14:26 Ответить
Суцільні водолії.
Ніякої конкретики.
Тобто доказів нема,чи їх недостатньо,або ніхто і не збирається нічого доводити чи спростовувати?
САПітолій.
16.04.2026 14:38 Ответить
права Єрмака порушувати неможна, права Міндіча та Цукермана теж, а права українців порушувати можна, бо їх же не кришує найвеличніший слуга ХЗ якого народу...
16.04.2026 14:41 Ответить
Я часто чую питання: "Де підозра Єрмаку?"
І завжди у відповідь весело сміюся - голова САП Клименко
16.04.2026 14:42 Ответить
А як часто чує питання "Як справа Тимошенко"?
А справа розвалюється і ще хтось відповість за фальшування.
16.04.2026 14:48 Ответить
Може його просто пристрелити?
16.04.2026 14:50 Ответить
Закон же має бути одним для всіх рівним. Ми ж цього добиваємося. Хочемо побувати правову державу. То давайте до всіх людей ставитися так, незалежно від того, Єрмак це чи хтось інший", - зазначив він Джерело: https://censor.net/ua/n3610834
От-от! І я за цн! Чому до Єрмака не можна ставитись, яа до Червірського - спочатку аеонс, як про зрадника, потім піжозра і тримання під вамтою і вже потім, черех кілька років - розбір посуті, який поки злочинниї дій не виявив? Тож давайте! Вперед!
16.04.2026 14:50 Ответить
 
 