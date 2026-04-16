САП не может объявить о подозрении Ермаку, так как это нарушение презумпции невиновности, - Клименко

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко очень часто слышит вопрос: "Где подозрение Ермаку?".

Об этом он сказал в комментарии журналистам.

"И в соцсетях в комментариях под каждой новостью нам это пишут. Но, если мы хотим видеть успешные кейсы, не можем анонсировать подозрения в отношении любого человека, поскольку это нарушение презумпции невиновности. Мы не можем делать исключения: для этого человека можно сделать исключение, потому что общество реагирует.

Закон же должен быть одинаковым для всех. Мы же этого добиваемся. Хотим построить правовое государство. Так давайте ко всем людям относиться так, независимо от того, Ермак это или кто-то другой", - отметил он.

Комментируя то, что общество пристально относится к ситуации вокруг возможного подозрения Андрея Ермака, ведь он возглавлял Офис президента, руководитель САП отметил:

"Я понимаю, но это не может быть аргументом для того, чтобы нарушить его права".

По словам Клименко, подозрение не является гарантией того, что суд не даст разрешение на выезд подозреваемого за границу.

"Давайте вспомним случаи, когда даже с мерами пресечения, с подозрениями, без официального пересечения границы люди сейчас находятся за границей", - добавил он.

