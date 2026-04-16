Ермак до сих пор влияет на кадровые решения и внутренние процессы в ОП, - СМИ

Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак по-прежнему оказывает решающее влияние на кадровые решения и внутренние процессы на Банковой.

Об этом пишет УП со ссылкой на источники.

Собеседники в политических и деловых кругах рассказали, что Ермак сохраняет контроль над большинством назначенцев в Офисе президента и имеет полное представление о внутренних процессах.

"Один сигнал президента, и все перестанут брать трубку от АБ. Но этого сигнала нет. Наоборот, есть сигнал, который подтверждает полномочия Андрея", — отметил источник.

Другой собеседник из властной вертикали утверждает, что влияние Ермака не исчезло, а лишь стало менее публичным: "Ермака нет – но он есть. Просто теперь ему нужно отправлять не 10 смс, а 5. А все остальное проконтролируют доверенные лица".

Люди Ермака

Собеседники издания также обратили внимание, что ряд ключевых людей во власти сохранили свои позиции, а кадровые решения остаются под влиянием Ермака.

"Свириденко на месте. Кулеба на месте. Кравченко на месте. Пронин на месте. Даже Кипер на месте. ГУР – креатура АБ. Кастинг на руководителя СВР – тоже АБ. Что изменилось после отставки Ермака? Буданов пришел в ОП? Ну, пусть попробует сменить кого-то из своих заместителей – точнее, заместителей Ермака", – отметил источник.

Также один из опытных политических деятелей иронизирует, что без разрешения президента невозможно "получить доступ во все бригады или зайти в Ассоциацию адвокатов".

"Мы считали, что проблема в Ермаке, и поэтому мы боремся с Ермаком, а это был президент", – сказал один из важных членов команды Зеленского в разговоре с автором этого материала через два месяца после отставки главы Офиса президента.

В то же время часть опрошенных источников отмечает, что после изменений в Офисе президента "стало легче дышать" и появилось больше доступа к руководству.

Однако, по оценкам собеседников, эта деконцентрация влияния может быть временной и не означает реального изменения системы принятия решений.

