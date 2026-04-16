Ермак до сих пор влияет на кадровые решения и внутренние процессы в ОП, - СМИ
Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак по-прежнему оказывает решающее влияние на кадровые решения и внутренние процессы на Банковой.
Об этом пишет УП со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Собеседники в политических и деловых кругах рассказали, что Ермак сохраняет контроль над большинством назначенцев в Офисе президента и имеет полное представление о внутренних процессах.
"Один сигнал президента, и все перестанут брать трубку от АБ. Но этого сигнала нет. Наоборот, есть сигнал, который подтверждает полномочия Андрея", — отметил источник.
Другой собеседник из властной вертикали утверждает, что влияние Ермака не исчезло, а лишь стало менее публичным: "Ермака нет – но он есть. Просто теперь ему нужно отправлять не 10 смс, а 5. А все остальное проконтролируют доверенные лица".
Люди Ермака
Собеседники издания также обратили внимание, что ряд ключевых людей во власти сохранили свои позиции, а кадровые решения остаются под влиянием Ермака.
"Свириденко на месте. Кулеба на месте. Кравченко на месте. Пронин на месте. Даже Кипер на месте. ГУР – креатура АБ. Кастинг на руководителя СВР – тоже АБ. Что изменилось после отставки Ермака? Буданов пришел в ОП? Ну, пусть попробует сменить кого-то из своих заместителей – точнее, заместителей Ермака", – отметил источник.
Также один из опытных политических деятелей иронизирует, что без разрешения президента невозможно "получить доступ во все бригады или зайти в Ассоциацию адвокатов".
"Мы считали, что проблема в Ермаке, и поэтому мы боремся с Ермаком, а это был президент", – сказал один из важных членов команды Зеленского в разговоре с автором этого материала через два месяца после отставки главы Офиса президента.
В то же время часть опрошенных источников отмечает, что после изменений в Офисе президента "стало легче дышать" и появилось больше доступа к руководству.
Однако, по оценкам собеседников, эта деконцентрация влияния может быть временной и не означает реального изменения системы принятия решений.
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ сообщили, что подозрение в адрес Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с поста главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.
- Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак стал председателем одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.
