Ермак зарегистрировал ОО "Справедливость для Украины": будут помогать военным и пленным
Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что зарегистрировал общественную организацию "Справедливость для Украины".
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По его словам, общественная организация - это продолжение работы НААУ (Национальная ассоциация адвокатов Украины. — Ред.) над системными решениями: политикой, подходами, законодательством.
"Речь идет о военных, пленных, их семьях, детях - и об их реальных юридических вопросах: статусе, выплатах, защите прав, компенсациях.
Среди учредителей - я, а также военные и юристы с практическим опытом войны и правозащиты:
- Артем Дыбленко, офицер морской пехоты, который попал в плен после обороны Мариуполя,
- Юлия Степаненко, адвокат с международной практикой,
- Татьяна Кан, военная, адвокат и управленческая.
По словам экс-главы ОП, полноценную работу планируют начать в мае.
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ сообщили, что подозрение в адрес Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с поста главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
-
Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.
- Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак стал председателем одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Питаннячко. А чого б це фізично здорового п.Єрмака не помістити в цей концтабір а потім на передову штурмувати посадки?
Чи пекло на землі в Країні Мрій створено лише для бідних інвалідів дитинства - хто не накрав мільярди?
Ще знайдуться сміливці,які йому в очі про це скажуть.
Всі звірі рівні перед Законом. Але є рівніші.
Вічна класика.
шкода.
(Українська народна приказка).
В огне не горит
Как и его любимый Вова
Непотопляемые ублюдки