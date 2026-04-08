Ермак зарегистрировал ОО "Справедливость для Украины": будут помогать военным и пленным

Ермак зарегистрировал собственную общественную организацию

Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что зарегистрировал общественную организацию "Справедливость для Украины".

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По его словам, общественная организация - это продолжение работы НААУ (Национальная ассоциация адвокатов Украины. — Ред.) над системными решениями: политикой, подходами, законодательством.

"Речь идет о военных, пленных, их семьях, детях - и об их реальных юридических вопросах: статусе, выплатах, защите прав, компенсациях.

Среди учредителей - я, а также военные и юристы с практическим опытом войны и правозащиты:

  • Артем Дыбленко, офицер морской пехоты, который попал в плен после обороны Мариуполя,
  • Юлия Степаненко, адвокат с международной практикой,
  • Татьяна Кан, военная, адвокат и управленческая.

По словам экс-главы ОП, полноценную работу планируют начать в мае.

Увольнение Ермака

А як же штурмовиком в окоп? Ссикотно?
08.04.2026 15:31 Ответить
От **** цинічна!
08.04.2026 15:33 Ответить
Згинь, нечистий.
08.04.2026 15:33 Ответить
А як же штурмовиком в окоп? Ссикотно?
08.04.2026 15:31
На таке Гандруша не вчився, у Миколи і Тараса краще виходить...
08.04.2026 15:44
Єрмака в окопи, штурмувати Покровськ! Він відправляв людей які його критикували в штурми, поки вони не загинули. Тепер Єрмак має повторити їх подвиг і загинути в бою!
08.04.2026 16:04
Це тепер він у такий шахрайський спосіб, добровільно і дієво, поверне Українцям оті 650 партій украденої ГумДопомоги від Західних Партнерів, у 2022-23 роки, які десь ЗНИКЛИ на території України?????
08.04.2026 15:56
Заварили кашу, а тепер наварчик будуть розхльобувати.
08.04.2026 15:32
Він не "розхльобувать наварчик", буде, а "бабло "наварювать"...
08.04.2026 15:45
От **** цинічна!
Згинь, нечистий.
Хтось може мені пояснити навіщо Єрмак пару тижнів томк привіз Шона Пена в Україну?
08.04.2026 15:33
Привик до клоунади.
08.04.2026 15:35
Хоббі в нього таке, то голобородька вигулював, то Шона Пена.
08.04.2026 16:10
З іншого боку, а чим він гірший від цілої орди таких же пристосуванців-"патріотів" біля корита з довідками про непридатність?)
08.04.2026 15:35
В нього очі постійно бігають
08.04.2026 15:38
Аргумент)
08.04.2026 15:39
Якого конкретно патріота маєш на увазі? прізвище.
08.04.2026 15:49
Для чого?)
08.04.2026 15:57
Щоб ми всі знали, хто той пристосуванець-патріот.
08.04.2026 16:18
Як гівно до підошви...
08.04.2026 15:36
Нещодавно змі (в тому числі західні) облетіли кадри з Закарпатського 'Аушвіцу для бідних'. Де утримували інвалідів, ветеранів війни тощо.

Питаннячко. А чого б це фізично здорового п.Єрмака не помістити в цей концтабір а потім на передову штурмувати посадки?

Чи пекло на землі в Країні Мрій створено лише для бідних інвалідів дитинства - хто не накрав мільярди?
08.04.2026 15:36
Червінський і Дудін вже відчули справедливість не без його участі.
Ще знайдуться сміливці,які йому в очі про це скажуть.
08.04.2026 15:37
Товстий кнур поможи сім'ям тих хлопців, які записали твого брата, коли він посади продавав, і через це ти засунув їх на 0 і дав команду тримати там поки вони не загинули.
08.04.2026 15:37
То що ТЦК таких не рухають,чи не знають де шукати,чи він не такий,як інші і має жити?
08.04.2026 15:38
Ви що Оруелла не читали?

Всі звірі рівні перед Законом. Але є рівніші.

Вічна класика.
08.04.2026 15:42
Падло прокляте.
08.04.2026 15:38
І нікому нема до нього діла - НАБУ ж казали шо він фігурує на плівках Міндіча
08.04.2026 15:39
Справедливість по єрмаковські...
08.04.2026 15:40
А для ГО обмежень з переведенням коштів, навідміну від військових не має, це тільки військові своїм дружинам можуть перевести не більше 120 тисяч, на іншу суму заповнюй кучу бумажок, хоча банк бачить всі приходи і знає звідки
08.04.2026 15:43
Так казали ж раніше за 4 роки війни в Україні створився немаленький прошарок людей які рубають бабло на всяких бракованих мінах, неякісному обмундируванні, завищених цінах на продукти і тп..для таких покидьків продовження війни найбільш вигідніше на жаль
08.04.2026 15:44
Буде мутити різні ГО, аби на фронт не йти.
08.04.2026 15:44
у завгоспа дусі вподобання усталені - пофоткаЦЦЯ
08.04.2026 15:48
Нова п'ята колона на зразок ОПЗЖ
08.04.2026 15:50
Для Єрмака справедливість має бути лише на зоні...де його справедливо по черзі будуть мати в очко
08.04.2026 15:50
отдай что награбил, будет справедливо
08.04.2026 15:54
майже як СГ Порошенко ...дермак готується до виборчих маніпуляцій ...
08.04.2026 15:55
Будит работать ф поте лицца теперь.
08.04.2026 15:57
От **** паршива. Чому ця бл.дь ще щось гавкає. Неберіть від цієї сукі нічого це винуватець трагедії це кончаний зрадник
08.04.2026 15:58
і чому це московське чьмо досі не в буцигарні?
08.04.2026 15:59
Дієва люстрація з вірьовкою, такої потороччі від халуїв ригоАНАЛІВ, сприятиме покращенню життя в Україні!!
08.04.2026 16:00
Ти ж чмо сказало що порядне в знову збрехало..мобілізація скотина.
08.04.2026 16:02
Серед засновників - ...Артем Дибленко, офіцер морської піхоти, який пройшов полон після оборони Маріуполя.. Джерело: https://censor.net/ua/n3609489

шкода.

шкода.
08.04.2026 16:07
Дерьмак і справедливість - поняття не сумісні.
08.04.2026 16:10
"Ти його у двері, а воно у вікно лізе".
(Українська народна приказка).
08.04.2026 16:12
В воде не тонет
В огне не горит
Как и его любимый Вова
Непотопляемые ублюдки
08.04.2026 16:15
Прямо в окопе организовал?
08.04.2026 16:13
Всі хто був і є в полоні це все завдяки дерьмаку хлопці та дівчата не продавайтеся за 30 серібрінеків цей чьрт дерьмак вас буде використовувати думайте!!!
08.04.2026 16:15
 
 