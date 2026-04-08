Ермак зарегистрировал ОО "Справедливость для Украины": будут помогать военным и пленным

Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что зарегистрировал общественную организацию "Справедливость для Украины".

Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, общественная организация - это продолжение работы НААУ (Национальная ассоциация адвокатов Украины. — Ред.) над системными решениями: политикой, подходами, законодательством.

"Речь идет о военных, пленных, их семьях, детях - и об их реальных юридических вопросах: статусе, выплатах, защите прав, компенсациях.

Среди учредителей - я, а также военные и юристы с практическим опытом войны и правозащиты:

Артем Дыбленко, офицер морской пехоты, который попал в плен после обороны Мариуполя,

Юлия Степаненко, адвокат с международной практикой,

Татьяна Кан, военная, адвокат и управленческая.

По словам экс-главы ОП, полноценную работу планируют начать в мае.

Читайте: Ермак, который обещал мобилизоваться, поехал на фронт консультировать военных. ФОТОрепортаж

Читайте также: Декларация экс-главы ОП Ермака за 2025 год: доход 1,27 млн грн, зарплата больше, чем у Зеленского