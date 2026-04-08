УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12802 відвідувача онлайн
Новини Вплив Єрмака
2 713 63

Єрмак зареєстрував ГО "Справедливість для України": допомагатимуть військовим та полоненим

Єрмак зареєстрував власну громадську організацію

Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що зареєстрував громадську організацію "Справедливість для України".

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За його словами, громадська організація - це продовження роботи НААУ (Національна асоціація адвокатів України. - Ред.) над системними рішеннями: політики, підходи, законодавство.

"Мова про військових, полонених, їхні родини, дітей - і про їхні реальні юридичні питання: статус, виплати, захист прав, компенсації.

Серед засновників - я, а також військові та юристи з практичним досвідом війни і правозахисту:

  • Артем Дибленко, офіцер морської піхоти, який пройшов полон після оборони Маріуполя,
  • Юлія Степаненко, адвокат з міжнародною практикою,
  • Тетяна Кан, військова, адвокат та управлінець.

За словами ексглави ОП, повноцінну роботу планують розпочати в травні.

Єрмак зареєстрував власну громадську організацію

Читайте: Єрмак, який обіцяв мобілізуватись, поїхав на фронт консультувати військових. ФОТОрепортаж

Звільнення Єрмака

Також читайте: Декларація ексглави ОП Єрмака за 2025 рік: дохід 1,27 млн грн, зарплата більша, ніж у Зеленського

Автор: 

Єрмак Андрій (1785) Національна асоціація адвокатів України (12)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
От **** цинічна!
показати весь коментар
08.04.2026 15:33 Відповісти
+25
А як же штурмовиком в окоп? Ссикотно?
показати весь коментар
08.04.2026 15:31 Відповісти
+17
Згинь, нечистий.
показати весь коментар
08.04.2026 15:33 Відповісти

Завантаження...

 
 