Єрмак зареєстрував ГО "Справедливість для України": допомагатимуть військовим та полоненим

Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що зареєстрував громадську організацію "Справедливість для України".

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, громадська організація - це продовження роботи НААУ (Національна асоціація адвокатів України. - Ред.) над системними рішеннями: політики, підходи, законодавство.

"Мова про військових, полонених, їхні родини, дітей - і про їхні реальні юридичні питання: статус, виплати, захист прав, компенсації.

Серед засновників - я, а також військові та юристи з практичним досвідом війни і правозахисту:

Артем Дибленко, офіцер морської піхоти, який пройшов полон після оборони Маріуполя,

Юлія Степаненко, адвокат з міжнародною практикою,

Тетяна Кан, військова, адвокат та управлінець.

За словами ексглави ОП, повноцінну роботу планують розпочати в травні.

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Звільнення Єрмака

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