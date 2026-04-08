Єрмак зареєстрував ГО "Справедливість для України": допомагатимуть військовим та полоненим
Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що зареєстрував громадську організацію "Справедливість для України".
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За його словами, громадська організація - це продовження роботи НААУ (Національна асоціація адвокатів України. - Ред.) над системними рішеннями: політики, підходи, законодавство.
"Мова про військових, полонених, їхні родини, дітей - і про їхні реальні юридичні питання: статус, виплати, захист прав, компенсації.
Серед засновників - я, а також військові та юристи з практичним досвідом війни і правозахисту:
- Артем Дибленко, офіцер морської піхоти, який пройшов полон після оборони Маріуполя,
- Юлія Степаненко, адвокат з міжнародною практикою,
- Тетяна Кан, військова, адвокат та управлінець.
За словами ексглави ОП, повноцінну роботу планують розпочати в травні.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада 2025 року, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
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Раніше повідомлялось, що колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.
- Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак став головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.
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