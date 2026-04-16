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Новини Вплив Єрмака
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Єрмак досі впливає на кадрові рішення та внутрішні процеси в ОП, - ЗМІ

Вплив Єрмака зберігається: подробиці від ЗМІ

Колишній голова Офісу Президента Андрій Єрмак досі зберігає визначальний вплив на кадрові рішення та внутрішні процеси на Банковій.

Про це пише УП із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Співрозмовники у політичних і бізнесових колах розповіли, що Єрмак зберігає контроль над більшістю призначенців в Офісі президента та має повне уявлення про внутрішні процеси.

"Один сигнал президента, і всі перестануть брати слухавку від АБ. Але цього сигналу немає. Навпаки, є сигнал, який підтверджує повноваження Андрія", - зазначило джерело.

Інший співрозмовник у владній вертикалі стверджує, що вплив Єрмака не зник, а лише став менш публічним: "Єрмака немає – але він є. Просто тепер йому потрібно відправляти не 10 смсок, а 5. А все інше проконтролюють довірені особи".

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Люди Єрмака

Співрозмовники видання також звернули увагу, що низка ключових людей у владі зберегли свої позиції, а кадрові рішення залишаються під впливом Єрмака.

"Свириденко на місці. Кулеба на місці. Кравченко на місці. Пронін на місці. Навіть Кіпер на місці. ГУР – креатура АБ. Кастинг на керівника СЗР – теж АБ. Що змінилось після відставки Єрмака? Буданов прийшов в ОП? Ну то нехай спробує змінити когось із своїх заступників – точніше заступників Єрмака", - зазначило джерело.

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Також один із досвідчених політичних діячів іронізує, що без дозволу президента неможливо "отримати доступ в усі бригади або зайти в Асоціацію адвокатів".

"Ми вважали, що проблема в Єрмаку, і тому ми боремося з Єрмаком, а це був президент", – сказав один із важливих членів команди Зеленського в розмові з автором цього матеріалу за два місяці після відставки керівника Офісу президента.

Водночас частина опитаних джерел зазначає, що після змін в Офісі Президента "стало легше дихати" та з'явилося більше доступу до керівництва.

Однак, за оцінками співрозмовників, ця деконцентрація впливу може бути тимчасовою і не означає реальної зміни системи ухвалення рішень.

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Звільнення Єрмака

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Автор: 

Єрмак Андрій (1788) Офіс Президента (2108)
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Топ коментарі
+16
Звільнення Дєрмака - це була чергова імітація, як майже все, що робиться в державі за цієї влади...
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16.04.2026 13:21 Відповісти
+12
Без посади, але з тим же впливом. Бо в нас припіздент замість голови держави.
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16.04.2026 13:20 Відповісти
+12
Означає,що "оман" нікуди не дівся і що місток до патрушева працює без перебоїв.
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16.04.2026 13:21 Відповісти

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