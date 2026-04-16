Єрмак досі впливає на кадрові рішення та внутрішні процеси в ОП, - ЗМІ

Колишній голова Офісу Президента Андрій Єрмак досі зберігає визначальний вплив на кадрові рішення та внутрішні процеси на Банковій.

Про це пише УП із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Співрозмовники у політичних і бізнесових колах розповіли, що Єрмак зберігає контроль над більшістю призначенців в Офісі президента та має повне уявлення про внутрішні процеси.

"Один сигнал президента, і всі перестануть брати слухавку від АБ. Але цього сигналу немає. Навпаки, є сигнал, який підтверджує повноваження Андрія", - зазначило джерело.

Інший співрозмовник у владній вертикалі стверджує, що вплив Єрмака не зник, а лише став менш публічним: "Єрмака немає – але він є. Просто тепер йому потрібно відправляти не 10 смсок, а 5. А все інше проконтролюють довірені особи".

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Люди Єрмака

Співрозмовники видання також звернули увагу, що низка ключових людей у владі зберегли свої позиції, а кадрові рішення залишаються під впливом Єрмака.

"Свириденко на місці. Кулеба на місці. Кравченко на місці. Пронін на місці. Навіть Кіпер на місці. ГУР – креатура АБ. Кастинг на керівника СЗР – теж АБ. Що змінилось після відставки Єрмака? Буданов прийшов в ОП? Ну то нехай спробує змінити когось із своїх заступників – точніше заступників Єрмака", - зазначило джерело.

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Також один із досвідчених політичних діячів іронізує, що без дозволу президента неможливо "отримати доступ в усі бригади або зайти в Асоціацію адвокатів".

"Ми вважали, що проблема в Єрмаку, і тому ми боремося з Єрмаком, а це був президент", – сказав один із важливих членів команди Зеленського в розмові з автором цього матеріалу за два місяці після відставки керівника Офісу президента.

Водночас частина опитаних джерел зазначає, що після змін в Офісі Президента "стало легше дихати" та з'явилося більше доступу до керівництва.

Однак, за оцінками співрозмовників, ця деконцентрація впливу може бути тимчасовою і не означає реальної зміни системи ухвалення рішень.

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Звільнення Єрмака

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