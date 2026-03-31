Єрмак на "плівках Міндіча" фігурує під псевдонімом Хірург, - детектив НАБУ Абакумов
Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов розповів, що колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак фігурує на "плівках Міндіча" під псевдонімом Хірург.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Абакумов повідомив в інтерв'ю ведучій каналу Є питання Олені Трибушній, опублікованому в понеділок, 30 березня.
Детектив зазначив, що не може коментувати інформацію щодо того, чи стосувалася справа "Мідас" Єрмака, однак розповів, що "є окремі псевдоніми, які можуть бути пов’язані з цією особою".
"Я знаю ту людину, яку ви назвали, під псевдонімом Хірург… А Офіс президента як хірургічне відділення", — зазначив Абакумов у відповідь на запитання ведучої про те, чи фігурує Андрій Єрмак у справі "Мідас".
Абакумов також сказав, що подальша публікація "плівок" поки не планується.
Чому Єрмаку не вручили підозри
Детектив також зауважив, що для вручення пану Єрмаку підозри має бути достатньо доказів. Він додав, що високорівневі посадові особи мають змогу "забезпечити собі найвищий захист" - найкращих адвокатів та юристів.
"Вони можуть мати фінансовий ресурс для того, щоб забезпечити консультантів, адвокатів, навіть медійні кампанії для того, щоб маніпулювати тими чи іншими фактами. Тому я впевнений, що в таких кримінальних провадженнях повинна бути найкраща доказова база, яка може бути. І казати, що давайте тому чи іншому швидше підозру… мені здається, що тут потрібно все ж таки займати позицію, що ми повинні зібрати всі необхідні докази для того, щоб повідомити про підозру. А якщо доказів недостатньо, значить, не повідомляти про підозру, бо це може мати дуже негативні наслідки в майбутньому", — пояснив детектив.
Міндічгейт
- У листопаді 2025 року НАБУ проводило обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- 4 листопада в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводило обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- 10 листопада 2025 року НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують ексміністр Герман Галущенко та Міндіч.
- Ексміністру Олексію Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова –– відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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1 грудня Міндічу заочно обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Слідство вважає його керівником групи, яка отримувала й відмивала гроші з корупційних схем в енергетиці. Тепер справу Міндіча можуть передати до Інтерполу для його затримання, зокрема під час перетину кордону.
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15 лютого 2026 року Германа Галущенка затримали під час спроби перетину кордону. 16 лютого стало відомо, що співробітники НАБУ і САП повідомили експосадовцю про підозру, а вже наступного дня суд відправив його у СІЗО із можливістю внесення застави у 200 мільйонів гривень.
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