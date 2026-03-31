Єрмак на "плівках Міндіча" фігурує під псевдонімом Хірург, - детектив НАБУ Абакумов

Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов розповів, що колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак фігурує на "плівках Міндіча" під псевдонімом Хірург.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Абакумов повідомив в інтерв'ю ведучій каналу Є питання Олені Трибушній, опублікованому в понеділок, 30 березня.

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Детектив зазначив, що не може коментувати інформацію щодо того, чи стосувалася справа "Мідас" Єрмака, однак розповів, що "є окремі псевдоніми, які можуть бути пов’язані з цією особою".

"Я знаю ту людину, яку ви назвали, під псевдонімом Хірург… А Офіс президента як хірургічне відділення", — зазначив Абакумов у відповідь на запитання ведучої про те, чи фігурує Андрій Єрмак у справі "Мідас".

Абакумов також сказав, що подальша публікація "плівок" поки не планується.

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Чому Єрмаку не вручили підозри

Детектив також зауважив, що для вручення пану Єрмаку підозри має бути достатньо доказів. Він додав, що високорівневі посадові особи мають змогу "забезпечити собі найвищий захист" - найкращих адвокатів та юристів.

"Вони можуть мати фінансовий ресурс для того, щоб забезпечити консультантів, адвокатів, навіть медійні кампанії для того, щоб маніпулювати тими чи іншими фактами. Тому я впевнений, що в таких кримінальних провадженнях повинна бути найкраща доказова база, яка може бути. І казати, що давайте тому чи іншому швидше підозру… мені здається, що тут потрібно все ж таки займати позицію, що ми повинні зібрати всі необхідні докази для того, щоб повідомити про підозру. А якщо доказів недостатньо, значить, не повідомляти про підозру, бо це може мати дуже негативні наслідки в майбутньому", — пояснив детектив.

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Міндічгейт